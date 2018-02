Gebrüder Weiss rozširuje služby vo východnej Európe

Foto: Gebrüder Weiss

Foto: Gebrüder Weiss

Bratislava 8. februára (OTS) - Logisti rozšírujú doručovanie koncovému zákazníkovi pod názvom GW pro.line home v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku a na Slovensku.Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss rozširuje svoje služby doručovania do domácností vo východnej Európe. Služby etablované na rakúskom trhu sú odteraz dostupné aj v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku a na Slovensku pod názvom GW pro.line home . Produkt zahŕňa doručovanie tak malých ako aj veľkoobjemových zásielok, expresné dodávky do 24 alebo 48 hodín, doručenie veľkých zásielok dvoj osádkou, telefonické avízo, ako aj dobierku a management vratiek. Pri doručení zásielky koncovým zákazníkom logistická spoločnosť zabezpečuje aj montáž nábytku či pripojenie a inštaláciu elektrických spotrebičov.Spoločnosť Gebrüder Weiss pôsobí už dvanásť rokov v odvetví doručovania do domácností a v Rakúsku sa stala lídrom na trhu. V roku 2017 tu spoločnosť doručila okolo 300 000 zásielok. Najväčší dopyt spoločnosť pritom zaznamenala v oblasti doručovania nábytku, domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky (biela a čierna technika). V krátkodobom horizonte plánuje spoločnosť Gebrüder Weiss rozšíriť služby GW pro.line home aj na ďalšie krajiny vo východnej Európe. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.gw-world.com/sk/home-delivery-service/