Hammel dostal k narodeninám vydanie časopisu Rock History Speciál

Pavol Hammel a Prúdy zavŕšia turné galakoncertom, na ktorý si pozvali Gábora Pressera Foto: René Miko

PRÚDY THE BEST OF TOUR 2018

12.11.2018 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

13.11.2018 PREŠOV

14.11.2018 MICHALOVCE

15.11.2018 KOŠICE

19.11.2018 PRIEVIDZA

20.11.2018 BANSKÁ BYSTRICA

21.11.2018 TRENČÍN

23.11.2018 NITRA

26.11.2018 MARTIN

27.11.2018 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

28.11.2018 RUŽOMBEROK

29.11.2018 ŽILINA

2.12.2018 LUČENEC

3.12.2018 POPRAD

9.12.2018 BRATISLAVA



Bratislava 2. novembra (OTS) - Dožíva sa 70-tky, jeden z legendárnych albumov „Zvoňte zvonky“ má 50 a jeho skupina The Jets neskôr premenovaná na Prúdy slávi 55 rokov na scéne. Všetky jubileá oslávi na koncertnej šnúre spolu s kapelou Prúdy THE BEST OF TOUR, s ktorou prejde celé Slovensko a Česko. Originálnym blahoželaním k výročiam je špeciálne vydanie časopisu Rock History Speciál.104 strán o Pavlovi Hammelovi a jeho vyše 50-ročnej hudobnej ceste. To je druhé špeciálne vydanie časopisu Rock´n´All, ktoré sa rodilo v Prahe v redakcii tohto časopisu pod editorským vedením Pavla Víška. Pavol Hammel sa tak po Radimovi Hladíkovi stal ďalším československým hudobníkom, ktorému vychádza samostatné profilové číslo časopisu.,“ konštatujeOkrem úplnej diskografie sú v časopise články o rôznych hudobných zoskupeniach a spojeniach, s ktorými Pavol Hammel hrával - The Jets, Prúdy, Collegium Musicum, Radim Hladík. Nechýbajú rozhovory s jeho dvornými textármi Kamilom Peterajom a Borisom Filanom. Fanúšikovia tu nájdu aj článok o výtvarných aktivitách Pavla Hammela z pera kunsthistorika a riaditeľa Považskej galérie umenia Milana Mazúra, jeho filmografiu ako herca i tvorcu filmovej hudby, rubriku spomienok a komentovaný hudobný „životopis“ od roku 1948 až po súčasnosť. Celé číslo je ilustrované archívnymi i súčasnými fotografiami i reprodukciami obrazov Pavla Hammela.“ dopĺňa Pavol Hammel.V časopise sú aj články od renomovaných hudobných publicistov - Jiří Černý, Leoš Kofroň, Marián Jaslovský či Pavel Malovič. Prispeli však aj mladšie ročníky Tomáš S. Polívka, Karel Prokeš, Jaroslav Riedel, Vlado Slivka a samotný editor Pavel Víšek. Vydavateľstvo Pavian Records, ktoré sa na vzniku špeciálu podieľalo, vydalo k nemu ako prílohu aj špeciálne zostavené CD so skladbami „Stromy“, „Balada o smutnom Jánovi“, „Medulienka“, „Ešte si neprišla“, „Keď pavúk svoje siete dotká“, „Padám do neba“, „Dotkol som sa tvojej duše“, „Ľalia poľná“, „Akýsi cudzinec“ a „Za všetkým len Ty“. K jubileám si Pavol Hammel doprial aj turné, s ktorým prejde Slovenko aj Čechy. Vstupenky na THE BEST OF TOUR sú v predaji v sieti Predpredaj, Ticketportal a v miestnych pokladniach. Všetky informácie nájdete na www.pavolhammel.sk alebo facebook.com/pavolhammel . Časopis Rock History Speciál si môžete kúpiť v predajni Dr. Horák na Medenej ulici v Bratislave.