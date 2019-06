HANEČKA: Čaputová má dobre našliapnuté na to byť módnou ikonou

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol módny návrhár Boris Hanečka.

Bratislava 18. júna (TABLET.TV) - Veľa ľudí by chcelo prezidentku Zuzanu Čaputovú vidieť ako módnu ikonu, no hodnotiť ju takto je zatiaľ predčasné. Záujem, s ktorým sa na ňu vzhliada, je pozoruhodný. Ak sa ikonou stane, nebude to umelo vytvorená ikona módy. Pre TABLET.TV to povedal módny návrhár Boris Hanečka.







Zatiaľ čo najočakávanejšou udalosťou ostatných dní bola inaugurácia prvej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, nemenej očakávaným momentom bolo odhalenie inauguračných šiat, v ktorých sa zúčastnila na najvýznamnejšej štátnej udalosti.



Šaty pre Zuzanu Čaputovú pri príležitosti slávnostnej inaugurácie navrhol slovenský módny návrhár Boris Hanečka. Priznal, že vzhľadom na to, že išlo o mimoriadne významnú spoločenskú udalosť, bolo potrebné preskúmať protokol. "Myslím si, že protokol nebol príliš obmedzujúci. Je to skôr vymedzenie mantinelu, pokiaľ môžem tvoriť," spresnil.



Ako uviedol Hanečka, s prípravami na udalosť začali s prezidentkou Čaputovou mesiac pred inauguráciou. "Príprava je najdôležitejšia. Ide o prípravu ideovú aj materiálovú. Pokiaľ ide o ideovú prípravu, opieral som sa o viaceré inšpirácie. Jednou z nich bola panovníčka Mária Terézia, ktorá je odkazom na našu minulosť. Prišla mi dostatočne reprezentatívna a na veľa obrazoch je odetá vo farbe, pre ktorú sme sa napokon rozhodli. Rozhodli sme sa pre farbu baby blue – nezábudkovú, ako sme ju volali. Tento odtieň sme vyberali asi z pätnástich modrých farieb a ušili sme niekoľko siluet," hovorí Hanečka. Zuzana Čaputová podľa jeho slov absolvovala štyri skúšky.



Výber farby Hanečka odôvodňuje tým, že ide o farbu, ktorá je jemná a tlmená. "Je to farba, ktorá zosobňuje dôveru, intuíciu a, myslím si, že aj nežnosť. Pomáha ženským krivkám, aby boli ešte nežnejšie," ozrejmil.



V inauguračných šatách prezidentky Čaputovej možno odčítať ďalší symbol. "Dunaj, ktorý tečie cez Bratislavu. Lodičkový výstrih som chcel týmto prvkom zvýrazniť. Stuha išla od ramena do ruky, ktorá zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri pozdrave či podaní ruky. Voda symbolicky prináša nové veci a odplavuje tie staré," vysvetlil Hanečka.



Tvrdí, že vybrať materiál, ktorý vykazuje čo najmenšiu krčivosť, bolo mimoriadne dôležité. "Šaty boli ušité z materiálu, ktorý bol, podľa možností, priedušný. Skôr sme kládli dôraz na čo najmenšiu krčivosť. Nedá sa však povedať o absolútne nekrčivej látke, pretože taká neexistuje. Aj napriek tomu si myslím, že želaný efekt sa nám v konečnom dôsledku podarilo dosiahnuť," skonštatoval.



V reakcii na kritiku z radov laickej i odbornej verejnosti Hanečka uvádza, že hodnotenie konkrétneho modelu šiat je záležitosťou subjektívneho názoru. "Konštruktívna kritika má dizajnéra obohatiť, pokiaľ nie je ješitný. Keby ľudia videli prípravu, čomu všetkému sme museli predchádzať a ako sme zohľadňovali pohodlie či transport, myslím, že sme našli riešenie, za ktorým si stojím," vyhlásil. Doplnil, že iba jeden názor je pre neho v hodnotení dôležitý, a to názor nositeľky. "Pani prezidentka mala jedinú negatívnu poznámku, a to tú, že jej je ľúto, že si ich nemôže obliecť viackrát," spresnil.



Boris Hanečka navrhol pre Zuzanu Čaputovú sériu šiat. Okrem inauguračných či tých, v ktorých sa zúčastnila na slávnostnej recepcii v Slovenskej filharmónii, sa v jeho modeli ukáže aj pri príležitosti svojej prvej oficiálnej zahraničnej návštevy v Českej republike na stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom. "Tieto šaty budú intenzívnejšej farby, ktorá má takisto symboliku. Farba je najvýraznejší impulz, pokiaľ ide o šaty jednej farby. Táto farba je hlboká. Šaty budú inej siluety, v porovnaní s inauguračnými. Dôraz sme kládli na ramená," naznačil Hanečka, pričom farbu nateraz drží v tajnosti.



Zuzana Čaputová bola v sobotu 15. júna oficiálne inaugurovaná a stala sa tak historicky prvou prezidentkou Slovenskej republiky. Už po úspechu v prvom kole prezidentských sa stretla, aj zo strany zahraničných médií, s viacerými prívlastkami, ba prirovnaniami k módnej ikone. Podľa Hanečku je priskoro ju takto označovať. "Záujem, s ktorým sa na ňu vzhliada, je pozoruhodný. Myslím si, že ak bude prezidentka Čaputová módnou ikonou, bude to chcieť trochu času, ale myslím si, že na to má našliapnuté veľmi dobre. Ak sa ikonou stane, nebude to umelo vytvorená ikona," uzavrel.