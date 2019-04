Harry a Meghan nebudú ihneď medializovať narodenie svojho dieťaťa

Takýto scenár by bol v kontraste s narodením troch potomkov Harryho brata princa Williama a jeho manželky Catherine. Tí svoje bábätká ukázali svetovým médiám ihneď po pôrode.

Londýn 11. apríla (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan chcú uchovať príchod svojho prvého potomka "v súkromí". Vo štvrtok to oznámil Buckinghamský palác, ktorého vyhlásenie cituje tlačová agentúra AFP. Dieťa sa má narodiť ešte v apríli.



Takýto scenár by bol v kontraste s narodením troch potomkov Harryho brata princa Williama a jeho manželky Catherine. Tí svoje bábätká ukázali svetovým médiám ihneď po pôrode.



"Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú veľmi vďační za láskavosť, ktorú dostávajú od ľudí z celého Spojeného kráľovstva i zo sveta, a pripravujú sa na príchod dieťaťa," uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení.



"Ich kráľovské výsosti dospeli k osobnému rozhodnutiu uchovať plány okolo príchodu potomka v súkromí. Vojvoda a vojvodkyňa sa tešia na zdieľanie týchto vzrušujúcich správ po tom, ako budú mať príležitosť udalosť osláviť súkromne ako nová rodina," oznámil Buckinghamský palác.



Niektoré britské médiá informovali, že kráľovský pár zvažuje pôrod v domácom prostredí, čím by takisto došlo k porušeniu tradície; všetky tri deti Williama a Catherine prišli na svet v súkromnom krídle Nemocnice sv. Márie v Londýne.



Harry (Henry) a Meghan momentálne žijú v Kensingtonskom paláci, londýnskom sídle Williama a Catherine. Pred pôrodom sa plánujú presťahovať do rezidencie Frogmore Cottage vo Windsore, oznámili miestne médiá.