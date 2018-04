Headlinermi džezového festivalu v Montreaux Nick Cave a Johnny Deep

Cave tu so svojou skupinou The Bad Seeds vystúpi po prvý raz vo svojej kariére, a to na hlavnom pódiu 12. júla.

Ženeva 18. apríla (TASR) - Hviezdami tohtoročného švajčiarskeho hudobného podujatia Montreux Jazz Festival budú austrálsky rocker Nick Cave, hollywoodsky herec Johnny Depp a americká punková legenda Iggy Pop. Oznámili to v utorok organizátori tohto festivalu, ktorých cituje spravodajská stanica France 24.



Program 52. ročníka tohto podujatia, ktoré sa začína 29. júna a bude trvať do 14. júla, ponúka "mimoriadne bohaté obsadenie", uviedli organizátori vo vyhlásení.



Cave tu so svojou skupinou The Bad Seeds vystúpi po prvý raz vo svojej kariére, a to na hlavnom pódiu 12. júla. Organizátori ho označujú za "obrovskú osobnosť, temného speváka, guru a básnika". Svoju premiéru tu však budú mať i mnohí ďalší - americká skupina Nine Inch Nails či Jack White, ktorý však vystúpi sólovo bez svojej formácie The White Stripes.



V programe figurujú aj Billy Idol či Van Morrison. Hollywoodska megastar Johnny Depp vystúpi so svojou hardrockovou superskupinou, v ktorej účinkujú Alice Cooper či Joe Perry, gitarista skupiny Aerosmith.



Medzi vystupujúcimi bude i francúzska speváčka a herečka Charlotte Gainsbourgová, ktorá vydala svoj piaty album.



Montreux Jazz Festival, ktorý sa koná na brehoch Ženevského jazera, je už viac než jedno storočie magnetom pre veľké mená hudobného priemyslu, ako aj pre začínajúcich interpretov. Svoju džezovú značku si festival zachoval i napriek tomu, že dramaticky rozšíril svoj žánrový repertoár.