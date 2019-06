Od narodenia umelca uplynie vo štvrtok 20. júna 110 rokov.

Hobart/Bratislava 20. júna (TASR) – Nezabudnuteľné herecké výkony Errola Flynna vo veľkofilme Captain Blood (Kapitán Blood, 1935) a v snímke The Adventures of Robin Hood (Dobrodružstvá Robina Hooda, 1938) ho katapultovali medzi hollywoodske hviezdy. Od narodenia umelca uplynie vo štvrtok 20. júna 110 rokov.



Herec Errol Flynn bol miláčikom filmových tvorcov aj publika, ženy ho milovali a muži obdivovali. Sprevádzala ho povesť neodolateľného zvodcu vyznávajúceho divoký životný štýl. "Za svoj život som zažil mnoho zábavy a naplno som si vychutnal každú minútu," vravieval Flynn. Jeho život bol v skutočnosti oveľa dobrodružnejší ako ktorýkoľvek z jeho filmov.



Narodil sa 20. júna 1909 v tasmánskom meste Hobart v Austrálii ako Errol Leslie Thomson Flynn. Jeho otec, profesor Theodore Thompson Flynn bol váženým morským biológom a zoológom. Matka Lily Mary Youngová bola údajne priamym potomkom dôstojníka Younga, ktorého meno je spájané so známou vzburou na lodi Bounty z roku 1789.



Austrálčan odmalička vynikal inteligenciou, bol však neposedným a problémovým dieťaťom. V 16 rokoch bol za krádež zo strednej školy vylúčený. Našiel si miesto úradníka v Lodiarskej spoločnosti v austrálskom Sydney. Mal dobrodružnú povahu, úradnícka práca ho nudila, rozhodol sa preto odísť na Tahiti, kde sa živil ako rybár. Neskôr sa vybral na Novú Guineu a stal sa zlatokopom. Istý čas sa bezcieľne túlal po svete a príležitostne pracoval ako boxer, policajt, alebo hľadač pokladov. Popritom prispieval svojimi cestovateľskými zážitkami do austrálskych novín.



Herecký debut Errola Flynna sa odohral v roku 1933 vo filme In the Wake of the Bounty (Po stopách lode Bounty), kde si zahral svojho údajného predka. Po tejto skúsenosti si Flynn uvedomil, že mu je súdené herectvo. S vidinou veľkej kariéry sa vybral do Veľkej Británie, kde získaval herecké skúsenosti v Northamptonskej repertoárnej spoločnosti. V britskej réžii účinkoval v muzikáli Zbožňujem Ťa a v roku 1935 v kriminálnom filme Vražda v Monte Carle. Errol Flynn však bol presvedčený o svojej výnimočnosti a rozhodol sa odísť do Hollywoodu. Krátko po príchode do americkej filmovej mekky sa na mladého herca usmialo šťastie. Hlavnú úlohu v chystanom veľkofilme Captain Blood (Kapitán Blood, 1935) mal hrať Cary Grant, ten sa však producentom zdal zženštilý a novo obsadený Robert Donat tesne pred natáčaním ochorel. Tak dostal príležitosť Errol Flynn, ktorý presne spĺňal predstavy tvorcov filmu o urastenom a príťažlivom kapitánovi Bloodovi. Poctivý pirátsky film obsahoval podľa kritiky takmer všetko, čo k takémuto žánru patrí: sympatického hrdinu, očarujúci objekt jeho túžby, viac ako jedného záporného hrdinu, dynamické šermiarske súboje, námornú bitku a romantické prvky. Film získal 5 nominácii na Oscara a z Flynna sa stala hollywoodska hviezda prvej veľkosti, pred ktorou sa začali otvárať dvere k ďalším zaujímavým úlohám. V roku 1936 si Errol Flynn spolu s herečkou Oliviou de Havillandovou zahral v úspešnej snímke The Charge of the Light Brigade (Útok ľahkej kavalérie). Flynn stvárnil postavu Majora Vickersa, ktorá sa stala jednou z jeho životných postáv. V roku 1939 zažiaril v úlohe zbojníka Robina Hooda vo filme The Adventures of Robin Hood (Dobrodružstvá Robina Hooda, 1938) opäť po boku Olivie de Havillandovej v roli Hoodovej lásky lady Marion. Errol Flynn bol nespokojný, keď sa dozvedel, že má film nakrúcať režisér Curtiz. Údajne sa mu nepáčili Curtizove veliteľské metódy a obaja mali spolu konflikty aj pri samotnom nakrúcaní snímky. Napriek ich nezhodám bol film podľa divákov nadčasový a zábavný.



Flynn bol ideálnym predstaviteľom neporaziteľných a obdivovaných hrdinov, akých stvárnil tiež vo filmoch The Prince and the Pauper (Princ a žobrák, 1937) a The Private Lives of Elizabeth and Essex (Súkromný život Alžbety a Essexa, 1939), ktorý zobrazil vášnivú aféru medzi kráľovnou Alžbetou I. (Bette Davis) a mužom, ktorý by sa mohol stať kráľom Anglicka, Robertom Devereuxom (Errol Flynn), grófom z Essexu.



Medzi jeho ďalšie úspešné filmy patria They Died with Their Boots On (Siedma kavaléria, 1941), Desperate Journej (Osudová cesta, 1942), San Antonio (1945). Nezabudnuteľná bola aj jeho rola vo veľkolepej farebnej štúdiovke od Warner Brothers s názvom Adventures of Don Juan (1948). Film mal vzhľadom na rok výroby skvelú výpravu, porciu dobrodružstva, veľkolepé bohato zdobené kulisy a všadeprítomný nadhľad kombinovaný s Flynnovým humorom.



Herec bol i skvelým spisovateľom. Písal romány s témou vojen a revolúcií. Flynn vytvoril aj dokumentárny film The Cuban Story o kubánskom vodcovi Fidelovi Castrovi. Kubánsky príbeh, ktorý sa raz hral v Moskve, sa údajne stratil.



Herec mal tiež svoju odvrátenú tvár. Pod maskou zbožňovanej hereckej hviezdy sa skrýval aj muž závislý od drog, liekov a alkoholu. Bujarý životný štýl si vypýtal svoju daň a zdravotný stav Errola Flynna sa zhoršoval. V posledných rokoch života pracoval na svojej autobiografii, ktorá vyšla po jeho smrti v roku 1959 pod názvom - Môj hriešny, bezbožný život, podľa ktorej bol natočený aj životopisný film.



Errol Flynn zomrel 14. októbra 1959 vo veku 50 rokov. Do poslednej bodky tak naplnil svoj obľúbený bonmot: „Zamýšľam sa prežiť prvú polovicu svojho života a nestarám sa o zvyšok.“