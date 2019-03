Oscarová herečka Juliette Binoche prekonávala hraním nudu v škole

Predsedníčka poroty a herečka Juliette Binoche na festivale Berlinale v roku 2019. Foto: TASR/AP

Juliette Binoche na tlačovej konferencii na festivale Berlinale. Foto: TASR/AP

Paríž/Bratislava 9. marca (TASR) - Francúzska filmová herečka Juliette Binoche hrala v mnohých oceňovaných filmoch ako The Unbearable Lightness of Being (Neznesiteľná ľahkosť bytia, 1988), Fatale (Posadnutosť, 1992) či Chocolat (Čokoláda, 2000). Do medzinárodného povedomia sa dostala hlavne vďaka úlohe ošetrovateľky vo filme The English Patient (Anglický pacient, 1996). Herečka získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a samotná snímka bola ocenená deviatimi Oscarmi. Juliette Binoche sa dožíva v sobotu 9. marca 55 rokov.Juliette Binoche sa narodila 9. marca 1964 v Paríži. Jej rodičia po rozvode riešili otázku čo s Juliette - poslali ju do súkromnej školy mimo Paríža. Tam sa budúca hviezda nudila a jediný spôsob, ako sa dala prekonať nuda a nechuť k škole, bolo hranie. Keď sa ako 15-ročná vrátila do Paríža, usilovala sa získať aspoň malé filmové a divadelné úlohy. Študovala na akadémii, ale predčasne ju opustila, aby sa mohla hereckej kariére venovať naplno.Debutovala v roku 1983 v dráme Liberty belle (Krásna sloboda). Prvú veľkú úlohu dostala vo filme Rendez-vous (Schôdzka, 1985) a bola za ňu nominovaná na cenu Cézar. V roku 1988 hľadal americký režisér Philip Kaufman herečku do hlavnej úlohy pre filmovú adaptáciu románu Milana Kunderu The Unbearable Lightness of Being (Neznesiteľná ľahkosť bytia, 1988). Filmár sa rozhodol pre pôvabnú vtedy 24-ročnú Francúzsku Juliette Binoche. Po premiére snímky v Chicago Sun-Times napísali:Veľký úspech zožala aj za postavu osudovej ženy vo filme Fatale (Posadnutosť, 1992), v ktorom si zahrala po boku Jeremy Ironsa. Podobný úspech zaznamenal oscarový film The English Patient (Anglický pacient, 1996) v réžii Anthonyho Minghellu. Príbeh veľkej lásky a zrady je zasadený do konca 30. rokov 20. storočia. Binoche stvárnila ošetrovateľku ťažko zraneného pacienta, neznámeho vojaka v Taliansku. Filmová adaptácia získala v roku 1996 deväť Oscarov a preslávila nielen svoju knižnú predlohu, ale aj hercov Juliette Binoche a Ralpha Fiennesa.Krehká kráska stvárnila aj hlavnú hrdinku filmu Trois couleurs: Bleu (Tri farby: Modrá, 1993), ktorú nakrútil ako jednu z častí svojej svetoznámej trilógie poľský režisér Krzysztof Kieślowski. Vo filme Les Enfants du siecle (Deti storočia, 1999) si zahrala francúzsku spisovateľku George Sandovú. Tento film bol pre ňu veľkou príležitosťou, pretože Sandová bola dlho jej obľúbenou autorkou. Juliette Binocheová preto pri filmovaní trvala na každom detaile. Podarilo sa jej dokonca požičať si od dedičov spisovateľky rubínový prsteň, ktorý počas celého nakrúcania nosila.Šarmantná Francúzka je známa aj z filmu Chocolat (Čokoláda, 2000), v ktorom stvárnila rolu cukrárky Vivianne. Po boku filmovej hviezdy sa objavil aj úspešný herec Jonny Deep. Snímka vznikla podľa románu Joanne Harrisovej. Binoche účinkovala aj v poviedkovom filme Paris, je t'aime (Paríž, milujem ťa, 2006) alebo v snímke La Vie d'une autre (Život tej druhej, 2012).V máji 2011 podporila Juliette Binocheová spoločne s ďalšími osobnosťami medzinárodnej kinematografie a sýrskymi filmármi vyhlásenie odsudzujúce násilné potláčanie prodemokratických demonštrácií v Sýrii. V roku 2012 sa v rozhovore pre ženský magazín Emotion vyjadrila, že šťastné manželstvo si vyžaduje veľkú snahu oboch. Ako povedala, možno je vhodné uzavrieť manželstvo prvýkrát v štyridsiatke, ale nie skôr. Herečka je slobodná a má dve deti.V roku 2013 zažiarila Binoche v životopisnej dráme Camille Claudel 1915 v réžii Bruna Dumonta. Film určený náročnejšiemu divákovi čerpá z listov spisovateľa Paula Claudela i zdravotníckych záznamov talentovanej sochárky Camille Claudel. Rozpráva príbeh o nekonečnej túžbe po uznaní, pochopení a láske, ktorá privedie talentovanú umelkyňu na pokraj ľudskej spoločnosti.