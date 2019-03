Večne mladá herečka Zlata Adamovská oslavuje 60 rokov

V roku 1984 vtedy len 25-ročná herečka získala širokú divácku popularitu vďaka seriálu Sanitka. Účinkovala aj v slovenskom filme Iná láska Dušana Trančíka (1985).

Praha/Bratislava 8. marca (TASR) - Už ako dvadsaťročná dostávala úlohy vo filme a v televízii. Obľúbenou sa stala v 80. rokoch 20. storočia vďaka seriálu Sanitka z prostredia záchrannej služby v Prahe. Herečka Zlata Adamovská sa v piatok 9. marca dožíva 60 rokov.



Zlata Adamovská sa narodila 9. marca 1959 v Prahe. Už od základnej školy snívala o dráhe herečky. V 15 rokoch ju prijali na konzervatórium a už vtedy začala získavať prvé herecké skúsenosti. Objavila sa vo filme Karla Kachyňu Robinsonka (1974), a tiež ako rádová sestra v seriáli 30 prípadov majora Zemana. Nasledovala rozprávka Václava Vorlíčka Princ a Večernice (1978) a v tom istom roku tiež jedna z najoceňovanejších úloh zo začiatkov jej hereckej kariéry, postava Nadi vo filme Mladý muž a biela veľryba, ktorý nakrútil Jaromil Jireš podľa románovej predlohy Vladimíra Párala.



Ten istý režisér obsadil Zlatu Adamovskú aj do svojej divácky obľúbenej komédie Causa Králík, kde stvárnila sekretárku po boku Miloša Kopeckého v úlohe advokáta. V roku 1979 hrala aj v ďalšom filme Karla Kachyňu Láska mezi kapkami deště.



V roku 1984 vtedy len 25-ročná herečka získala širokú divácku popularitu vďaka seriálu Sanitka, ktorý podľa scenára Jiřího Hubača nakrútil režisér Jiří Adamec. Účinkovala aj v slovenskom filme Iná láska Dušana Trančíka (1985).







Pre veľkú vyťaženosť v televízii a vo filme sa Zlatá Adamovská v divadle objavovala spočiatku len ako hosťujúca herečka. Vystupovala predovšetkým v Divadle Na Vinohradoch, v Realistickom divadle či v Divadle Jiřího Wolkera. Stály angažmán prijala až v roku 1986, keď sa stala členkou Mestských divadiel pražských. Účinkovala napríklad v predstaveniach Svätá rodina či Sklenený zverinec. V roku 1990 prešla do vinohradského divadla, kde hrala v inscenáciách ako Večer trojkráľový od Williama Shakespeara, či Sto rokov samoty podľa slávneho románu Gabriela Márqueza.



Režisér Dušan Klein obsadil Zlatu Adamovskú do svojho detektívneho seriálu Hříchy pro pátera Knoxe nakrúteného v roku 1992. Vytvorila v ňom postavu barovej speváčky, ktorá sa však na vlastnú päsť púšťa aj do riešenia kriminálnych prípadov. A práve Dušan Klein tiež poskytol obľúbenej herečke príležitosť v trpkej komédii Andělské oči (1994).



Zlata Adamovská bodovala u divákov ako madam Champsboisy v televíznom spracovaní známej hry Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave, ktorú v roku 2002 nakrútil Zdeněk Zelenka. Objavila sa v ďalšom sfilmovanom diele Vladimíra Párala Milenci a vrazi (Viktor Polesný 2004), či v komédii Probudím sa včera (Miloslav Šmídmajer, 2012).







V posledných rokoch sa herečka upísala divácky obľúbenému seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Nemohla tiež chýbať v pokračovaní Sanitky, ktoré v roku 2013 nakrútil Filip Renč. Momentálne sa do kín dostáva film Ženy v běhu, v ktorom režisér Martin Horský zveril hlavnú rolu práve Zlate Adamovskej.



Zlata Adamovská sa prvý raz vydala za hudobníka a novinára Vadima Petrova, no rozviedla sa s ním už ako 23-ročná. Jej druhým manželom bol známy český publicista a neskôr aj politik Radek John. Majú spolu dcéru Barboru a syna Petra. Tretím manželom Adamovskej je jej herecký kolega Petr Štěpánek.





