Hniezdna sezóna vodného vtáctva na Oravskej priehrade vrcholí

Návštevníci so záujmom bližšie nazrieť do života vtáctva na Vtáčom ostrove, majú možnosť využiť väčšie výletné lode, ktoré pravidelne premávajú aj okolo Vtáčieho ostrova a jedince si na ne zvykli.

Námestovo 18. júla (TASR) - Vodné vtáctvo na Vtáčom ostrove na Oravskej priehrade v tomto období vyvádza mláďatá, preto je potrebné rešpektovať pravidlá na ich ochranu. Aj tento rok sa tu zahniezdili stovky čajok smejivých a bielohlavých, desiatky kačíc divých a chripľavých či ohrozený druh kalužiak červenonohý, ktorý je zapísaný v Červenom zozname vtákov Slovenska. Zvýšil sa počet európsky významného druhu rybára riečneho nad 50 hniezdiacich párov, čo je doposiaľ najviac v histórii Oravskej priehrady. Na ostrove sú v týchto dňoch ešte desiatky mláďat, ktoré tu nachádzajú útočisko a čakajú na prikrmovanie rodičmi.



„Sme radi, že kosenie ostrova v minulom roku prinieslo pozitívny efekt na hniezdenie vzácnych alebo ohrozených druhov vtáctva, ako je rybár riečny alebo kalužiak červenonohý,“ informoval Miroslav Demko zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Dodal, že určite všetci návštevníci Oravskej priehrady zaznamenali za posledné mesiace živý ruch na Vtáčom ostrove pri ochrane hniezd alebo kŕmení mláďat. Kosenie sa prevádza po vyhniezdení vtáctva na konci leta v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR za pomoci dobrovoľníkov.



Najmä z dôvodu zabezpečenia nerušeného hniezdenia je na Vtáčí ostrov a do vzdialenosti 50 metrov od jeho brehov vylúčený vstup a plavba verejnosti vrátane člnov, vodných bicyklov alebo vodných skútrov. Mimo Vtáčieho ostrova je podľa predpisov na ochranu prírody a plavebných predpisov plavba motorovými plavidlami obmedzená v pribežnej časti Zubrohlavského zálivu a úplne vylúčená v severovýchodnom ramene priehrady od zálivu pri Jelešni po ústie Čiernej Oravy pri Poľsku. Tieto zóny sú označené príslušnými značkami a červeno bielymi plávajúcimi bójami.



„Pri vstupe na ostrov alebo plavbe v bezprostrednej blízkosti ostrova hrozí, že slabo lietajúce mláďatá opustia ostrov a môžu uhynúť. V rekreačne využívanej časti priehrady hrozí kolízia s vodnými skútrami alebo zamotanie do rybárskych silonov. Preto vyzývame všetkých rybárov, rekreantov a iných návštevníkov priehrady, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré sú len na malej časti priehrady a nerušili hniezdiace alebo odpočívajúce vtáctvo,“ uviedol Demko.



