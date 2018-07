Hospitalizovaná speváčka Eva Pilarová by už čoskoro chcela koncertovať

Speváčka sa má podľa vlastných slov dobre a teší ju nielen záujem fanúšikov, ale aj kolegov o jej zdravotný stav.

Praha 23. júla (TASR) - Česká speváčka Eva Pilarová (78), ktorá je naďalej hospitalizovaná v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe-Střešoviciach, kde sa zotavuje z piatkovej úspešnej operácie zlomenín krčku stehennej kosti ľavej nohy a ľavého ramena, by sa chcela na koncertnú scénu vrátiť už v krátkom čase. Všetko však závisí od ďalšieho vývoja jej zdravotného stavu.



Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia Vítka Chadimu zo speváčkinej agentúry Rajcha pre internetový server Super.cz.



Speváčka sa má podľa vlastných slov dobre a teší ju nielen záujem fanúšikov, ale aj kolegov o jej zdravotný stav. Eva Pilarová by sa chcela vrátiť na koncertnú scénu už 11. augusta na 24. jazzovom festivale. "Všetko však závisí od toho, ako sa jej bude dariť," dodal Chadima.



Podľa jeho slov by speváčku mohli pustiť do domáceho liečenia v piatok 27. júla.



Rodáčka z Brna, niekdajšia trojnásobná víťazka ankety Zlatý slávik, ktorá svojho času triumfovala aj na Bratislavskej lýre a získala dokonca i Zlatý kľúč Intervízie (1967), spadla v noci na piatok doma v Prahe.



Eva Pilarová, ktorá v minulosti prekonala i nádorové ochorenie, naspievala množstvo hitov ako napríklad "lýrovky" Ako mám žiť bez teba alebo Rekviem, či duety Rozhoupej zvony s Jaromírom Mayerom, Dotýkat se hvězd s Karlom Gottom, Ach, ta láska nebeská s Waldemarom Matuškom, ale aj Hrom, aby do tě lásko má, Caruso mi zpívá, Jdou domů vojáci, Léto, léto či celý rad slávnych prevzatých songov s českými textami.