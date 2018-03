Huawei P20 PRO už dnes odhalená aj na Slovensku

Nová vlajková loď Huawei P20 Pro bude odhalená v globálnej premiére dnes, 27. marca 2018 o 15:00 hod., v parížskom Grand Palais.

Bratislava 27. marca (OTS) - Už 2 hodiny po tomto oficiálnom predstavení si ju môžu zákazníci prezrieť exkluzívne aj na Slovensku, a to v bratislavskej predajni NAY v Auparku.



P20 PRO bude až do začiatku predaja, teda do 16. apríla 2018, možné naživo vidieť len na jedinom mieste na Slovensku, v tejto predajni. Bezprostredne po parížskej premiére si môžu záujemcovia tento smartfón predobjednať v predajnej sieti NAY a získať tak k Huawei P20 PRO aj smart fitness náramok Huawei Band 2 PRO ako darček.

Spoločne s P20 PRO budú dnes v Paríži predstavené aj ďalšie dva smartfóny z „P“ rodiny, a to P20 a P20 lite, ktorých predaj sa na Slovensku začne od 1. apríla 2018.