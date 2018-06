Oslava päťdesiatky skupiny Elán začne v závere augusta

Päťdesiat rokov na hudobnej scéne približujú prostredníctvom videoseriálu členovia kapely Elán svojim fanúšikom už teraz na svojej facebookovej stránke, kde sa každú nedeľu objavuje jeden diel.

Bratislava, 5. júna (TASR) – Najúspešnejšia československá rocková kapela Elán oslavuje v tomto roku 50. výročie, oslávi ich na sérii koncertov, ktoré začne 28. augusta. Päťdesiat rokov na hudobnej scéne približujú prostredníctvom videoseriálu členovia kapely Elán svojim fanúšikom už teraz na svojej facebookovej stránke, kde sa každú nedeľu objavuje jeden diel.



„S Vašom sme sa poznali z ľudovej školy umenia, kde sme chodili na klavír. On mal kapelu už predtým, ale nebolo to ono. Založil novú a môj spolužiak Ďuro Farkaš sa ma spýtal, či by som neskúsil hrať s Vašom v kapele. Hneď sme sa stretli, hneď sme sa dohodli a hneď sme hrali," hovorí v jednej z častí Jožo Ráž.



Tento rok však Elán nielen oslavuje a spomína, ale aj aktívne pracuje na svojom 15. štúdiovom albume. Z neho už v slovenskom éteri niekoľko týždňov znie úvodný singel Ľúbim ťa, ktorý kapela premiérovo predstavila počas finálového večera súťaže Miss Slovensko.



Najväčšie oslavy pre fanúšikov i samotnú kapelu naplno vypuknú 28. augusta, keď koncertom v Banskej Bystrici odštartuje turné ELÁN 50 rokov Tour 2018. Počas jednotlivých koncertov kapela odohrá takmer tri desiatky skladieb zo všetkých období svojej existencie. Pôvodne čisto halové turné dostalo aj nečakaný úvod, kedy sa kapela predstaví na troch open air koncertoch na známych a obľúbených amfiteátroch. Pre Banskú Bystricu a Prešov to bude prvý koncert kapely po 22 rokoch.



ELÁN 50 rokov Tour 2018 nadviaže na divácky úspešné a pozitívne prijaté koncerty predošlého turné Živých nás nedostanú a pripravených je aj niekoľko prekvapení, ktoré kapela zatiaľ nechce prezradiť. „Všade je veľké publikum, obrovská aparatúra, tisíce svetiel, 160 tisíc wattov muziky, čo ja vôbec nepotrebujem. Ja potrebujem jednu aparatúru a jeden biely reflektor, ale ľudia to chcú, tak to pre nich spravíme," uviedol pre médiá Jožo Ráž.



Po Banskej Bystrici sú v pláne turné koncerty v Prešove (8.9.), Myjave (15.9.), Bratislave (26.10.), Žiline (9.11.), Zvolene (16.11.), Košiciach (23.11.) a Trenčíne (30.11.). Vstupenky na koncertné turné sú v predaji v sieti Ticketportal.



O turné je medzi fanúšikmi veľký záujem, napríklad v Košiciach je už vypredaná viac ako polovica Steel Arény. Organizátori upozorňujú, aby si záujemcovia kupovali vstupenky iba na oficiálnych miestach, nie je možná ich rezervácia, pretože už zaregistrovali nelegálne obchodovanie s nimi.