Hudbu k výpravnej ľadovej šou Angry Birds on Ice skladá Oskar Rózsa! Foto: Angry Birds/NK Factory

Bratislava 22. júla (OTS) - Angry Birds sú pre neho obrovskou výzvou aj kontexte medzinárodného publika. Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok len na dvoch miestach Slovenska - 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave!Oskar Rózsa je skladateľ, producent, dirigent, multiinštrumentalista a univerzálny hudobník, ktorý nemá problém prispôsobiť sa rôznym štýlom. Hudba k veľkolepému projektu Angry Birds on Ice bola pre neho absolútnou výzvou.“ s úsmevom hovoríRežisérom projektu je Juraj Benčík, ktorý má dlhoročné skúsenosti z účinkovania v svetoznámom Cirque du Soleil. Aj s ním Oskar Rózsa konzultuje hudobné motívy. Väčšina piesní, scénických hudieb a atmosfér k ľadovej šou je už pripravená na finálnu produkciu. V skladateľskom procese čaká Oskara ešte veľa práce.,“ prezradilĽadová šou Angry Birds on Ice má už teraz na konte dva svetové unikáty. Je to jediná Angry Birds šou akéhokoľvek druhu na svete. A slovenskí herci a akrobati si zahrajú na 360-stupňovej scéne, ktorá je pri rodinných šou takejto veľkosti naozaj jedinečná.,“ konštatujeVšestranný hudobník okrem Angry Birds on Ice stíha aj vlastné projekty.,“ uzatváraOskar Rózsa je synom slovenskej speváčky Evy Biháryovej. Absolvoval orchestrálne dirigovanie na Štátnom konzervatóriu a VŠMU v Bratislave u prof. Zdeňka Bílka. Študoval kompozíciu filmovej hudby na Berklee College Of Music v Bostone. Ako hudobník - basgitara, klávesy, a producent sa podieľal na vyše 50-tich albumoch rôznych umelcov. Spolupracoval s Dežom Ursinym, Richardom Müllerom, Jarom Filipom, Mariánom Vargom, Janou Kirschner, Čistými Tvarmi, Ivanom Táslerom a ďalšími. V roku 1999 nahral album Hrana - poctu Marekovi Brezovskému. Niekoľko rokov vystupoval v triu Šeban - Rózsa - Buntaj - ASH Band. Bol zakladateľom skupín Free Faces a Barflies. Je iniciátorom rôznych projektov zameraných na improvizovanú hudbu, napríklad Oskar Rózsa Sextet, s ktorým nahral aj CD. Napísal hudbu k niekoľkým divadelným predstaveniam a filmom. Je príležitostným hosťujúcim dirigentom Komorných sólistov Bratislava.Unikátny projekt Angry Birds on Ice zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí so šou Máša a medveď na ľade. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/en/tickets/angry-birds-ice-2020/ Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com