Na posvätnom kúpeli sviatku Kumbhaméla sa zúčastnilo 30 miliónov ľudí

Na snímke tisícky hinduistov sa rituálne ponárajú do vôd na posvätnom mieste Sangam pri sútoku troch riek - Gangy, Jamuny a posvätnej rieky Sárasvatí počas kumbhamély (sviatku džbánov) v severoindickom meste Allahabáde 4. februára 2019. Kumbhaméla je jedným z najväčších svetových náboženských zhromaždení, začne sa v januári a zúčastňujú sa ho milióny hinduistických pútnikov. Počas sviatku sa pútnici ponárajú do posvätnej rieky Gangy, aby sa očistili a zmyli svoje hriechy.

Naí Dillí 5. februára (TASR) - Desiatky miliónov hinduistických pútnikov a askétov sa v pondelok rituálne ponorilo do vôd sútoku troch posvätných indických riek. Tento deň totiž považovali za "najpriaznivejší" v rámci tradičných masových slávností Kumbhaméla, informovala tlačová agentúra DPA.



Kumbhaméla, najväčšie náboženské stretnutie na svete, sa koná v meste Prajágradž, ktoré do minulého roka nieslo názov Iláhábád. Mesto sa nachádza v štáte Uttarpradéš. Hinduisti veria, že kúpeľ na sútoku Gangy, Jamuny a Sarasvati počas osláv Kumbhaméla ich zbaví všetkých hriechov a zastaví cyklus znovuzrodenia.



"Od polnoci podstúpilo posvätný kúpeľ približne 20 miliónov ľudí, pričom očakávame, že do konca dňa ich bude ešte o desať miliónov viac," vyhlásil v pondelok hovorca organizátorov podujatia. Podujatie trvá od 15. januára do 4. marca. Na pondelok pripadol "Mauni amavasja" (Deň nového mesiaca), čo je hlavný zo šiestich kúpacích dní.



Popolom natretí askéti predviedli rituálne tance a viedli dlhé pestré sprievody vyznávačov, ktorí trúbili na mušliach a vzdávali poctu "matke Gange". Pozdĺž osemkilometrového úseku nábrežia bolo určených 36 kúpacích miest. Oslavy Kumbhaméla sa konajú nepravidelne od roku 1980, naposledy sa uskutočnili v roku 2016.



Na tohtoročnom podujatí sa očakáva účasť celkovo 120 miliónov ľudí, pričom mnohí z nich zotrvajú v stanovom meste s rozlohou 35 štvorcových kilometrov, ktoré zriadili miestne úrady.