Indická Sonda Čandraján-2 sa dostala na obežnú dráhu Mesiaca

Prechod na obežnú dráhu Mesiaca bol úspešne ukončený o 09.02 h miestneho času (05.32 h SELČ) s využitím palubnej pohonnej jednotky. Manéver trval 1738 sekúnd.

Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Indická kozmickú loď Čandraján-2 uskutočnila v utorok prechod na obežnú dráhu Mesiaca a dokončila tak najzložitejší manéver svojej misie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Indickej vesmírnej agentúry (ISRO).



Prechod na obežnú dráhu Mesiaca bol "úspešne ukončený o 09.02 h miestneho času (05.32 h SELČ) s využitím palubnej pohonnej jednotky. Manéver trval 1738 sekúnd," uvádza sa vo vyhlásení ISRO.



Ambíciou Indie je stať sa po Rusku, Spojených štátoch a Číne len štvrtou krajinou, ktorej kozmická loď alebo sonda by pristála na Mesiaci. Ak aj zvyšok misie prebehne podľa plánu, Čandraján-2 by mal na lunárnom južnom póle pristáť 7. septembra.



Kozmická loď Čandraján-2 pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a prieskumného vozidla. Do prípravy misie investovala India 150 miliónov dolárov a všetky jej súčasti vyvinula svojpomocne.



Pristávací modul misie Čandraján-2 (v preklade "lunárne vozidlo") by sa mal pokúsiť o mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca.



Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Má zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta a fotografie.



Prvá indická lunárna sonda Čandraján-1 odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde fungovala zhruba dva roky. Indický premiér Naréndra Módí avizoval, že jeho krajina vyšle do roku 2022 k Mesiacu misiu s posádkou.