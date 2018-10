Obmedziť nárast priemernej teploty na Zemi na 1,5 stupňa je vraj možné

Plnenie tohto cieľa by prinieslo významné zmiernenie dôsledkov globálneho otepľovania. Pre mnohých ľudí i ekosystémy môže takýto rozdiel predstavovať dokonca otázku života a smrti.

Inčchon 8. októbra (TASR) - Obmedziť nárast priemernej teploty na Zemi na 1,5 stupňa Celzia oproti stavu spred nástupu priemyslu je stále možné, avšak len vtedy, ak svetové spoločenstvo podstúpi "rýchle, ďalekosiahle a nebývalé zmeny po všetkých stránkach". Medzivládna komisia pre klimatickú zmenu (IPCC), ktorú tvoria poprední odborníci z danej oblasti, to uviedla v pondelok vo svojej správe, zverejnenej na záver konferencie v juhokórejskom Inčchone.



Podľa záverov, z ktorých citovali tlačové agentúry DPA, AP či Jonhap, by splnenie tohto cieľa prinieslo významné zmiernenie dôsledkov globálneho otepľovania oproti "dvojstupňovému" hornému limitu, stanovenému tzv. parížskou dohodou z roku 2015. Pre mnohých ľudí i ekosystémy môže takýto rozdiel predstavovať dokonca otázku života a smrti.



Dva mesiace pred tohtoročnou klimatickou konferenciou OSN v poľských Katoviciach upozornila IPCC na pozorované účinky doterajšieho oteplenia planéty o jediný stupeň Celzia, ako sú extrémne počasie, stúpanie hladiny morí a zmenšovanie zaľadnenia v Arktíde. Zároveň predpovedala, ako by sa situácia zmenila v prípade oteplenia o ďalší stupeň a aké by boli rozdiely, keby krajiny sveta dokázali tento nárast obmedziť na polovicu.



Ambicióznejší, jedenapolstupňový scenár predpokladá, že nárast hladiny morí bude menší o desať centimetrov. Pravdepodobnosť úplného odľadnenia Severného ľadového oceánu počas leta by sa mala "drasticky znížiť", zatiaľ čo rozsah koralových útesov by sa mal obmedziť na 70-90 percent, čo je takisto rozdiel oproti takmer úplnému zmiznutiu v prípade oteplenia Zeme o dva stupne Celzia oproti predindustriálnej ére. Experti odhadujú, že o polovicu by sa znížil počet ľudí trpiacich nedostatkom vody a obmedzili by sa úmrtia a ochorenia v dôsledku horúčav, smogu a infekcií.



Očakáva sa, že správa IPCC, vyzývajúca na radikálne zmeny v záujme obmedzenia emisií tzv. skleníkových plynov, bude využitá ako "vedecký základ" pre diskusie počas decembrovej konferencie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) v Katoviciach.