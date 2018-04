Wagnerov antisemitský list vydražili v Jeruzaleme za 34.000 dolárov

Dielo nemeckého hudobného skladateľa obsahuje antisemitské myšlienky, ako aj idey rasovej čistoty a nenávisti voči ženám.

Jeruzalem 25. apríla (TASR) - List napísaný nemeckým hudobným skladateľom Richardom Wagnerom, v ktorom tento obľúbenec bývalého nacistického diktátora Adolfa Hitlera varuje pred "ničivým" židovským vplyvom na kultúru, vydražili v utorok v Jeruzaleme za 34.000 dolárov. Informuje o tom stanica BBC.



Wagner, všeobecne známy svojím antisemitizmom, v liste z apríla 1869 vysvetľuje francúzskemu filozofovi Édouardovi Schurému, že Francúzi vedia o židoch "veľmi málo".



Wagnerovo dielo obsahuje antisemitské myšlienky, ako aj idey rasovej čistoty a nenávisti voči ženám. Jeho hudba nie je v Izraeli zakázaná, ale vzhľadom na odpor verejnosti sa tam nehrá.



List ponúkla na predaj aukčná spoločnosť Kedem, pričom jeho vyvolávacia cena bola 5000 dolárov. Identitu kupca aukčný dom nezverejnil.



Wagner (1813-1883) v liste píše, že asimilácia židov do francúzskej spoločnosti znamená, že bude ťažšie rozpoznať "ničivý vplyv židovského ducha na modernú kultúru".



Skladateľ je taktiež autorom neslávne známeho antisemitského pamfletu s názvom "Židovstvo v hudbe" z roku 1850. Pod jeho vlastným menom bol tento hanopis vydaný v roku 1869.



Meron Eren, zástupca aukčného domu Kedem, vyhlásil, že Wagner by sa "obracal v hrobe", keby vedel, že na jeho liste zarobí "bradatý žid", uvádza BBC.



Napriek účinnému bojkotu Wagnerových kompozícií v Izraeli niektorí obyvatelia židovského štátu by privítali, keby sa tam jeho hudba hrávala. "Wagnera je ľahké bojkotovať, pretože väčšina ľudí jeho hudbu nepočúva," uviedol Jonathan Livny, šéf Izraelskej Wagnerovej spoločnosti (IWS).



Izraelský komorný orchester (ICO) v roku 2011 hral Wagnerove skladby v Nemecku. Dirigent tohto hudobného telesa Roberto Paternostro vtedy vyhlásil, že zatiaľ čo Wagnerova ideológia je "hrozná", zámerom koncertovania v jeho vlasti bolo "odlíšiť tohto človeka od jeho umenia".