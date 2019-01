J. Mádl odpremiéroval v Bratislave svoj druhý režisérsky počin

Režírujúcemu hercovi skomplikovala a oddialila nakrúcanie jeho druhého filmu smrť Jana Třísku, ktorý tesne pred štartom nakrúcania zahynul pri páde z Karlovho mosta.

Bratislava 31. januára (TASR) - Osamelý starnúci muž objaví na streche svojej bytovky skrývajúceho sa Vietnamca. Taká je základná zápletka snímky Na streche, ktorá je druhým celovečerným filmom v réžii Jiřího Mádla. Český herec, ktorý oslovil už svojím prvým režijným počinom Pojedeme k moři (2014), odpremiéroval novinku v stredu (30. 1.) v Bratislave.



Pred bratislavským publikom Mádl prízvukoval, že na snímke Na streche pracovalo viacero slovenských tvorcov, medzi nimi aj oceňovaný kameraman Martin Žiaran. "Sme česko-slovenský film, keď sa pozriete na náš štáb, a to vidíte len jeho časť, to je úplná Koliba. Je to fakt veľmi silné zastúpenie, z piatich hlavných hercov sú dvaja Slováci," podotkol režisér a scenárista komediálneho príbehu a poďakoval všetkým, ktorí sa na ňom podieľali za slovenskú stranu, zvlášť vyzdvihol podiel RTVS. "Bez akýchkoľvek pochybností a hier sme počuli jasné 'áno'. Myslím, že to film na určitý čas nakoplo a možno aj svojím spôsobom zachránilo," vyhlásil na margo titulu, ktorý sa nerodil ľahko.



Režírujúcemu hercovi skomplikovala a oddialila nakrúcanie jeho druhého filmu smrť Jana Třísku, ktorý tesne pred štartom nakrúcania zahynul pri páde z Karlovho mosta. Hlavnú úlohu po ňom prevzal Alois Švehlík, ktorý stvárňuje profesora Rypara. Švehlíkov hrdina, bývalý stredoškolský profesor, poskytne dočasné útočisko mladému Vietnamcovi - unikajúcemu Songovi (Duy Anh Tran), ktorého našiel na streche svojho domu. Spolužitie dvoch odlišných ľudí - nevraživého pána a mladíka, ktorý hľadá východisko zo zúfalej situácie v neznámom meste, prináša mnoho tragikomických situácií, ale aj prekvapivých nápadov a riešení.



Na scenári začal Mádl pracovať v čase, keď študoval v Spojených štátoch scenáristiku. Príbeh podobný tomu filmovému prežil v New Yorku so spolubývajúcim Kórejcom. "Mal práve také životné ťažkosti a dosť neistú budúcnosť, veľmi som to s ním prežíval, stal sa mojou témou a inšpiráciou pre scenár," povedal pre TASR 32-ročný Mádl, ktorého medzi mladé talenty českého filmu spolu s Vojtěchom Kotekom katapultovali Snowboarďáci (2004). Postavu mnícha Cyrila si zahral v Jakubiskovom filme Bathory (2008). Hlavnú úlohu mu zveril Juraj Nvota v snímke Eštebák (2012), diváci si ho určite pamätajú aj vďaka snímkam Probudím se včera (2012) či Colette (2013).



Okrem ústrednej dvojice sa v trpko-sladkom komediálnom príbehu objaví napríklad aj hviezdny spevák a herec Vojtech Dyk, ale aj slovenská herečka Mária Bartalos, ktorú môžu diváci vidieť v kinách aj v novom slovenskom filme Trhlina. Hereckú zostavu Mádlovho režijného počinu Na streche dopĺňa pôvodom slovenský herec Adrian Jastraban, ktorý roky úspešne pôsobí v českej filmovej i seriálovej tvorbe a minulý rok stvárnil hlavnú postavu vo filme Dubček.



"Na streche je príbeh o stretnutí s niekým, koho považujeme za cudzinca, môže však byť súčasťou, ktorá nám chýba. Ak máte parťáka, môže byť život zatratenca, ktorého nikto nechce, celkom zábavný. Trocha ilegálneho správania s úmyslom niekomu pomôcť je motorom tohto filmu," hovorí o svojej novinke Mádl.



Film vznikol v produkcii českej spoločnosti Dawson Films a koprodukcii Českej televízie, Barrandov Studia, slovenského koproducenta Hitchhiker Cinema či RTVS. Do kín ho prináša od 7. februára distribučná spoločnosť Continental film.