J. Tinka: Slovenský syndikát novinárov chce posilniť svoje postavenie

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenský syndikát novinárov (SSN) chce byť silnou oporou pre žurnalistov, ktorí sú čoraz viac vystavovaní rôznym tlakom a perzekúciám, súdnym procesom a iným problémom. Na druhej strane chce posilniť zodpovednosť samotných novinárov. "Musia rešpektovať určité etické pravidlá a musia sa držať určitých etických kódexov, ktoré sú určujúce pre prácu novinára," povedal Jozef Tinka zo SSN.



Posilňovanie svojho postavenia chce syndikát spustiť v novembri, kedy sa koná 13. snem SSN. Dovtedy bude mať hotové aj nové programové vyhlásenie. "Chceme posilniť syndikát vo vzťahu k záujmu novinárov z tzv. mainstreamových médií. Chceme posilniť členskú základňu. Budeme ďalej viesť dialóg s predstaviteľmi všetkých relevantných médií, ktoré sú ochotné akceptovať pravidlá a princípy," priblížil zámery syndikátu Tinka. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo minulý týždeň na pôde syndikátu.



SSN sa chce zamerať aj na mladú generáciu novinárov. "Už sme vytvorili klub mladých novinárov. Budúcnosť staviame na tom, že mladí novinári tu nájdu priestor na to, aby mohli rásť," uviedol Tinka. Záujem organizovať sa v syndikátoch u mladých novinárov celosvetovo klesá. Upozorňuje na to aj bývalý generálny tajomník medzinárodnej federácie novinárov a riaditeľ globálnej siete etickej žurnalistiky Aidan White. Podľa neho je to dôsledok zlej mediálnej politiky.



Tinka však považuje rolu novinárskych organizácií za nenahraditeľnú. "Kladiem si otázku, ak novinár je strážnym psom demokracie, kto je strážnym psom novinára? Pretože aj ten musí rešpektovať nejaké pravidlá. A kto iný ako médiá majú kontrolovať novinárov a médiá? Je to princíp samoregulácie," vysvetlil. Zároveň zdôraznil, že ak sa médiá snažia regulovať politici alebo niekto zvonka ,"hrozí to, čo práve zažívame".



Podľa Tinku tiež treba jasne rozlišovať slobodu slova a slobodu tlače. "Pri slobode slova môžem rozprávať, čo mi príde na jazyk, ak je to v medziach zákona. Sloboda tlače je o etike a hodnotách," poukázal. Rozdiel medzi novinárom a človekom, čo využíva slobodu slova napríklad na internete, pripodobňuje rozdielu medzi lekárom a liečiteľom. "Aj liečiteľ vám môže nejakým spôsobom pomôcť, ale spoločnosť negarantuje, že to bude také profesionálne a odborné, ako keď to spraví lekár."



Slabšie postavenie organizácií združujúcich novinárov na Slovensku podľa Tinku spôsobil historický vývoj. "Kým u nás tieto organizácie fungovali pod politickým vplyvom, v rozvinutých demokraciách sa vyvíjali odlišne. Najrozvinutejšie novinárske organizácie sú v Škandinávii, kde majú dlhú históriu a kde jednoducho majú taký význam a autoritu, že syndikát je najvyšším orgánom, ktorý reprezentuje novinársku obec," zhrnul.