Jana Kirschner napísala skladbu Dunaj k filmu Ostrým nožom

Na brehu mŕtveho ramena Dunaja a pod bratislavskými mostmi nakrúcali zábery do pripravovaného videoklipu.

Bratislava 22. januára (TASR) - Známa slovenská speváčka Jana Kirschner, ktorá je momentálne jednou zo štyroch koučov v pripravovanej markizáckej šou The Voice, strávila mrazivý deň nakrúcaním klipu pri rieke Dunaj. Rovnaký názov nesie aj jej nová skladba venovaná filmu Ostrým nožom, inšpirovaným vraždou Daniela Tupého. Singel spolu s autentickým videoklipom predstaví už 30. januára. Film samotný zamieri do kín už vo februári. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



Ešte v decembri sa v mrazivých teplotách stretol filmový štáb na čele s režisérom Teodorom Kuhnom. Na brehu mŕtveho ramena Dunaja a pod bratislavskými mostmi nakrúcali zábery do pripravovaného videoklipu. Chlad ani skorý západ slnka nezaskočili filmárov, práve naopak, dotvorili správnu atmosféru jednotlivých scén. Okrem Jany Kirschner, Romana Luknára a ďalších známych hercov si v klipe zahral aj herec David Hartl, ktorý v ňom ako postava Davida z filmu Ostrým nožom osamotený blúdi nočnou Bratislavou, netušiac, že sa už čoskoro stane obeťou nehanebného činu.



„Mám pocit, že k témam, ktoré nami zatriasli, bolo takmer nemožné sa nevyjadriť. I keď ticho, ktoré ma zasiahlo po nedávnej vražde ďalšieho nevinného človeka, bolo tak veľké, že som mala niekoľko mesiacov problém nájsť v niečom zmysel a opäť začať tvoriť,“ spomína na minuloročné tragické udalosti so sklamaním Jana Kirschner a pokračuje: „Umenie musí reagovať na takéto témy, umenie musí povedať pravdu, umenie musí klásť otázky a nabádať k diskusii. Preto vznikla táto skladba.“



„Pri Dunaji dobodali chlapca. Podľa všetkého ide o vášho syna,“ oznamuje v úvode filmu vyšetrovateľ. Snímka Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta (Roman Luknár), ktorému neonacisti zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou. Aká je však jeho šanca vyhrať nerovný boj s prehnitým systémom?



Príbeh klipu k piesni Dunaj je akýmsi doplnením filmu, ktorý je voľne inšpirovaný tragickou vraždou Daniela Tupého spred trinástich rokov. V klipe budú použité aj zábery z prichádzajúceho filmu, ktorého premiéra je naplánovaná na 21. február.