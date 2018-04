Jar je ideálny čas na pozorovanie vtákov

Za niektorými druhmi ľudia ani nemusia chodiť ďaleko.

Bratislava 2. apríla (TASR) – Počas jarných dní sa dá pozorovať asi najväčšie množstvo vtákov. Na Slovensku žije aj viacero výnimočných vtákov, napríklad sova, ktorá dorastá len do veľkosti vrabca, alebo najťažší európsky lietajúci vták.



Za niektorými druhmi ľudia ani nemusia chodiť ďaleko. "V okolí ľudských obydlí je možno viac druhov, ako si myslíte," hovorí Ochrana dravcov na Slovensku (ODnS). Často sa dajú zahliadnuť napríklad sova myšiarka alebo sokol myšiar. "Ten zahniezdi hoci v diere v paneláku alebo v črepníku medzi muškátmi," opisuje ODnS.



S kontaktom s vtákmi je spojených veľa mýtov. Laici si napríklad myslia, že vtáky po ľudskom dotyku svoje mláďatá odvrhnú. Ochranári to však vyvracajú. "Okrem supov nemá čuch v prípade väčšiny dravcov a sov tak dôležitú úlohu ako pri niektorých cicavcoch. Preto je možné realizovať adopcie mláďat aj do iných hniezd a bezpečne tiež mláďatá krúžkovať," objasňuje ODnS.



Pre ľudí je správanie vtákov občas ťažko pochopiteľné. Napríklad pri jave zvanom kainizmus. Ochrana dravcov ho opisuje takto: "Samica orla skalného alebo krikľavého väčšinou znesie dve vajcia. Z nich sa vyliahnu s časovým posunom dva až tri dni dve malé orlíčatá, čím staršie mláďa získa výhodu. Voči slabšiemu súrodencovi je agresívne a útočí na neho, nepustí ho k potrave, až kým mladšie mláďa nezahynie." Tento jav je však v prírode bežný.



Zaujímavosťou je, že žiaden zo sokolov, ktoré u nás vychovávajú potomstvo, si nestavia vlastné hniezdo, takisto ani niektoré sovy. Sú odkázané na skalné steny, dutiny a hniezda iných druhov, predovšetkým strák, vrán, havranov. "My im pomáhame tak, že v krajine rozmiestňujeme búdky. Nie je to ale iba tak, pretože búdky treba po každej sezóne čistiť. Keď sa nečistia, hromadia sa v nich zvyšky potravy až natoľko, že sa zužuje vletový otvor a búdka sa môže stať pascou," vysvetľujú ochranári.