Je tu výzva, ktorá sa neodmieta

Výhercovia, ktorí sa stanú súčasťou slovenského tímu, si zmerajú svoje sily s tímom Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka v štyroch turnajoch:

- Turnaj #1: Turnaj AUDI Ski Run Challenge na Schmittenhöhe - obrovský slalom s meraním času

- Turnaj #2: Kulinársky turnaj na Schmittenhöhe - o najlepšie pripravený a naservírovaný cisársky trhanec

- Turnaj #3: Kitzsteinhorn Challenge - freeride zábava na jednej alebo dvoch doskách na ľadovci

- Turnaj #4: Trailrunning Challenge - o najviac nazbieraných kilometrov

Bratislava 23. januára (OTS) - Intersport hľadá nadšencov zimných športov, ktorí si zmerajú svoje sily na medzinárodnom podujatí INTERSPORT 5 COUNTRIES’ CHALLENGE v rakúskom lyžiarskom stredisku Zell am See – Kaprun. Všetci priaznivci lyžovania a zimných športov majú jedinečnú príležitosť zažiť neopakovateľné dobrodružstvo a byť súčasťou slovenského tímu na čele so slovenskou akrobatickou lyžiarkou Zuzanou Stromkovou. Výzva stať sa súčasťou nášho tímu, ktorý si už v marci zmeria svoje sily s reprezentantmi z Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka je určená pre všetkých milovníkov hôr, krásnej prírody a zimných športov. Stačí zaslať prihlášku do 31. januára 2019. Na víťazný tím čakajú skipasy a pobyt s polpenziou pre dve osoby v 4* hoteli a poukážka na nákup tovaru v Intersporte v hodnote 500 eur.INTERSPORT 5 COUNTRIES’ CHALLENGE sa uskutoční v dňochv jednom z najznámejších alpských stredísk zimných športov Zell am See – Kaprun . Lyžiari tu nájdu perfektne upravené zjazdovky, moderné lanovky a tri lyžiarske svahy – medzi nimi aj ľadovec Kitzsteinhorn nachádzajúci sa na okraji Národného parku Vysoké Taury.“ hovorí, marketingová riaditeľka spoločnosti Intersport Slovensko.Všetky náklady spojené s účasťou našej výpravy v Zell am See – Kaprun sú hradené organizátorom súťaže – spoločnosťou Intersport. „,“ dopĺňa Vyšinská.Záujemcovia o členstvo v slovenskom tíme však musia splniť niekoľko podmienok. Predovšetkým musia vedieť lyžovať a dohovoriť sa anglicky alebo nemecky. Potom stačí, ak nahrajú svoju fotku z lyžovania alebo inej športovej aktivity na Facebook stránku Intersportu a vyplnia prihlasovací formulár na stránke www.intersport.sk