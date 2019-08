Jesenná turistická sezóna prichádza

Foto: myWorld

Bratislava 13. augusta (OTS) - Najfarebnejšia príroda, menej ľudí, najstabilnejšie počasie a nižšie ceny ako v hlavnej sezóne. Ideálnejší čas na turistiku ako na jeseň sotva existuje. Preto je teraz najlepší čas zaobstarať si kvalitný turistický výstroj za rozumné ceny.Jeseň je obdobím, počas ktorej mnohé rodiny trávia dovolenky a víkendy potulkami v prírode, najmä v horskom prostredí. Aby ste sa v horách cítili bezpečne a príjemne za každého počasia, je potrebné zabezpečiť si kvalitnú výstroj, obuv a nevyhnutné turistické vybavenie pre každého člena rodiny. Myslieť treba aj na to, čo by ste mohli potrebovať pri neočakávaných situáciách, napríklad pri náhlej zmene počasia, únave alebo iných možných problémoch.Oblečenie na hory je potrebné vrstviť. Spodnú vrstvu by mala tvoriť termobielizeň, ktorá zabezpečí odvod potu a vlhkosti. Mala by sa prispôsobiť vášmu telu a jej veľkosť treba zvoliť tak, aby ste necítili žiadne obmedzenia pri pohybe. Stredná vrstva má udržiavať telesné teplo a zabezpečiť, aby sa studený vzduch nedostal k vášmu telu. Môže to byť tričko, košeľa či mikina, v prípade potreby aj viac kusov na sebe. Vonkajšia vrstva by mala byť ideálne priedušná, aby odparovala vlhkosť, ktorú nasalo z tela oblečenie pod ňou a zároveň nepremokavá.Hlavným pravidlom pri výbere turistických topánok je, aby sa v nej noha cítila pohodlne dlhší čas. Nemusí ísť vždy iba o vysoké topánky, do určitých výšok a terénov je sú naopak nízke topánky vhodnejšie. Ideálne je ak sú s membránou a majú tzv. okopovú gumu, ktorá mierne vyčnieva a jej úlohou je ochrániť obuv pred poškodením v ťažkom teréne. Naopak, vysoká obuv sa odporúča pri náročnejšej turistike v skalnatom teréne. Takýto typ topánky totiž poskytuje členkom lepšiu podporu na nerovnom povrchu a tiež menej premoká.Ak túru plánujete s rodinou alebo v skupine, je výhodné niektoré potrebné veci “zdieľať”. Je to dôležité, lebo tak ušetríte veľa kilogramov váhy, ktorú by ste inak niesli na chrbte. V batohu by nemal chýbať dostatok vody, ľahké, ale výdatné občerstvenie pre dostatok energie, ako sú müsli tyčinky, orechy alebo sušené ovocie. Nemali by chýbať gps navigácia (kompas), mapa a mobilný telefón pre prípad núdze. Ďalej baterka alebo svetlomet, zapaľovač a vreckový nožík. Zoberte si so sebou aj náhradné termobielizeň a nepremokavé oblečenie pri prípad zmeny počasia.Jednou z veľmi výhodných možností, ako nakúpiť kvalitnú turistickú výstroj pre celú rodinu a pritom ušetriť je stať sa zákazníkom Cashback World. Táto medzinárodná nákupná komunita vám umožní pri každom nákupe získať časť zo zaplatenej sumy späť a navyše aj získať tzv. Shopping points, ktoré môžete neskôr využiť na ďalšie výhodné zľavy. Podmienkou ako čerpať tieto výhody je stať sa zákazníkom nákupného spoločenstva Cashback World. Ak ním ešte nie ste, môžete sa bezplatne zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Potrebné turistické oblečenie, obuv aj výstroj môžete výhodne zakúpiť osobne v predajniach niektorého zo zmluvných partnerov na Slovensku alebo online. V takom prípade máte ako zákazník medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World k dispozícii približne 130 000 zmluvných predajcov zo 47 krajín sveta. Ponuka sortimentu je teda obrovská a je iba na vás nájsť tú najvýhodnejšiu ponuku pre seba.