John F. Kennedy prednesie svoj posledný prejav, 55 rokov po smrti

Text plánovaného prejavu sa zachoval a nedávno sa ho ujali softvéroví inžinieri z britskej spoločnosti CereProc, ktorá sa venuje audiotechnológiám

Londýn 16. marca (TASR) - Prejav, ktorý mal americký prezident John Fitzgerald Kennedy predniesť v Dallase v deň svojho zavraždenia, tím expertov zreštauroval do zvukovej podoby za použitia vzoriek jeho vlastného hlasu.



Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News.



Kennedyho kritika populistickej politiky mala odznieť v Dallas Market Center 22. novembra 1963 - v deň, keď prezidenta počas jazdy ulicami tohto texaského mesta zastrelili za dosiaľ nedostatočne objasnených okolností.



Text plánovaného prejavu sa však zachoval a nedávno sa ho ujali softvéroví inžinieri z britskej spoločnosti CereProc, ktorá sa venuje audiotechnológiám. Spolupracovali s nimi denník The Times a írska reklamná agentúra Rothco.



Prejav obsahujúci 2590 slov vytvorili z 831 rozličných nahrávok Kennedyho prejavov a vystúpení v rozhlase. Tím vyselektoval 116.777 audiálnych jednotiek, ktoré im umožnili napodobniť špecifiká a intonáciu jeho reči.



Chris Pidcock, hlavný hlasový inžinier v spoločnosti CereProc, uviedol, že daný projekt si vyžiadal dva mesiace dôkladnej práce pri vytváraní databázy najkvalitnejších nahrávok prezidentovho hlasu. Táto databáza bola použitá na nacvičenie algoritmu, pomocou ktorého sa Kennedyho hlasové črty aplikovali na slová.



"Na určenie jeho intonácie sme analyzovali spôsob, akým (JFK) hovorí - výšku hlasu, trvanie zvukov a energiu, ktorú vkladá do jednotlivých zvukov v závislosti od ich pozície vo vete," vysvetľuje Pidcock. Finálna nahrávka je preto presvedčivá a nepôsobí, akoby bola poskladaná z existujúcich audiálnych záznamov.