John Travolta oslavuje 65 rokov. Hviezdil v Pulp Fiction i Pomáde

Englewood/Bratislava 18. februára (TASR) – Americký herec John Travolta sa preslávil vďaka dvom hudobným filmom - Saturday Night Fever (Horúčka sobotňajšej noci, 1977) a Grease (Pomáda, 1978), v ktorých stvárnil hlavné úlohy. Mimoriadny úspech priniesla hercovi rola v kultovej snímke Pulp Fiction (Pulp Fiction: Historky z podsvetia, 1994). V pondelok 18. februára má herec, ktorý sa objavil vo viac ako 60 filmoch, 65 rokov.John Joseph Travolta sa narodil 18. februára 1954 v Englewoode (New Jersey, USA) ako najmladší zo šiestich detí bývalému poloprofesionálnemu hráčovi futbalu a učiteľke herectva. Prvú významnejšiu rolu získal v televíznom sitcome Welcome Back, Kotter" (1975). V roku 1976 hral v hororovom filme Carrie.Vplyvnou hollywoodskou hviezdou sa stal neskôr. Po úspechu snímky Horúčka sobotňajšej noci, bola Travoltovi ponúknutá ďalšia podobná úloha a tak uzrel svetlo sveta film Pomáda. Hlavní predstavitelia Pomády mladík Danny Zuka, ktorého stvárnil Travolta a príťažlivá Sandy v podaní Olivie Newton-John, sa stali obdivovanými vzormi teenagerov. Snímka zarobila viac ako 450 miliónov amerických dolárov. Filmový pár nahral aj skladbu You're The One That I Want, ktorá sa stala top americkým hitom.Diváci ocenili herca aj v úlohe mladého taxikára v komédii Look Who's Talking (Pozri kto to hovorí, 1989) v réžii Amy Heckerlingovej. Rodinná snímka, v ktorej nemluvňa vtipne glosuje dianie okolo seba sa stala opäť filmom roka a nasledovali jej ďalšie pokračovania.Z kultových diel zaujal filmový svet v roku 1994 film Pulp Fiction: Historky z podsvetia v réžii Quentina Tarantina, ktorý v tomto multižánrovom opuse definoval základné prvky svojej režisérskej zručnosti. Tarantino mal čo robiť, aby Travoltu na vybranú rolu prehovoril. Nakoniec sa mu to však podarilo a herec si vo filme strihol postavu gangstra Vincenta Vegu. Výsledok: nominácia na Oscara a nadšení filmoví diváci. Film získal aj Zlatú palmu - najvyššie ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) vo francúzskom Cannes v roku 1994.Americký herec účinkoval aj v trileri The General's Daughter (Generálova dcéra, 1999), v akčnej sci-fi snímke Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (Bojisko Zem: Sága roku 3000, r. 2000). Zahral si aj schopného špióna Gabriela v akčnom filme Swordfish (Swordfish: Operácia Hacker, 2001) a tiež sa objavil v snímkach Domestic Disturbance (Malý svedok, 2001), Killing Season (Sezóna zabíjania, 2013).Manželkou umelca je herečka Kelly Prestonová. V roku 2009 sa v rodine stalo nešťastie, keď počas rodinnej dovolenky na Bahamách zomrel syn Jett. Príčinou jeho smrti bol epileptický záchvat. Travolta sa z rodinnej tragédie dlho spamätával.V júni 2013 si sympatický herec prevzal v českých Karlových Varoch Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii.Veľký fanúšik letectva John Travolta je držiteľom pilotného preukazu na dopravné lietadlá. Sám vlastnil Boeing 707, kúpil ho v roku 1998. Stroj pomenoval po svojich deťoch 707 Jett Ella. Boeing parkoval pred svojím domom na Floride. Travolta sa podieľal aj na propagácii austrálskej leteckej spoločnosti Qantas. V roku 2017 oznámil, že svoje lietadlo daruje leteckému múzeu v austrálskom meste Albion Park.Zdroj: www.životopis.osobnosti.cz, seznamzpravy.cz