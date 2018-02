Johnnieho Walkera na fľašiach s whisky vystrieda Jane Walker

Johnnie Walker sa vyrába od roku 1820 a považuje sa za najbežnejšie dostupnú škótsku whisky na svete. V minulom roku sa predaj tejto značky whisky v USA zvýšil o 18 percent.

New York 27. februára (TASR) - V marci sa na trh dostane limitovaná "ženská" edícia škótskej whisky Johnnie Walker. Na etikete fliaš bude ženská verzia ikonického loga - namiesto obrázku kráčajúceho muža s cylindrom na hlave a s paličkou v ruke tam bude žena a nápis Jane Walker. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Agentúra dodala, že na trh sa dostane 250.000 fliaš limitovanej ženskej edície. Predávať sa bude na americkom trhu.



Výrobca - spoločnosť Diageo - plánuje, že dolár z ceny každej predanú fľašu poukáže organizáciám, ktoré chránia práva žien a bojujú za rodovú rovnosť.



Stephanie Jacobyová, viceprezidentka spoločnosti Johnnie Walker, vysvetlila, že táto inovácia by mala prispieť k príťažlivosti daného produktu pre ženy. "U žien škótska vyvoláva obavy," uviedla Jacobyová, ktorá limitovanú edíciu whisky označila za skvelú príležitosť, aby sa ženy oboznámili so značkou Johnnie Walker.



Diageo nie je jedinou spoločnosťou, ktorá sa rozhodla mať proti mužskom maskotovi aj jeho ženskú obdobu. Touto cestou sa vydal aj reťazec rýchleho občerstvenia KFC, ktorý do svojej poslednej reklamnej kampane angažoval do role plukovníka Sandersa speváčku country hudby Rebu McEntireovú.