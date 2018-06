K inkontinencii prispieva fajčenie, obezita i priveľa tekutín

Únik moču súvisí so zlou životosprávou, s pitím alkoholu alebo nadmerného množstva tekutín, fajčením, obezitou alebo veľkou fyzickou záťažou.

Bratislava 26. júna (TASR) – Problémy s únikom moču komplikujú život každému piatemu dospelému na Slovensku. Inkontinencia sa netýka výlučne seniorov, ale môže sa objaviť v mladšom veku u žien i mužov. Únik moču súvisí so zlou životosprávou, s pitím alkoholu alebo nadmerného množstva tekutín, fajčením, obezitou alebo veľkou fyzickou záťažou.



Jednou z možností, ako zabrániť úniku moču, je aj zbaviť sa nadváhy. "Aj malé zníženie hmotnosti môže výrazne ovplyvniť rozsah inkontinencie, pretože obezita výrazne ovplyvňuje funkčnosť svalov panvového dna. Tie okrem orgánov musia udržať aj tuk, preto čím viac ho v tele je, tým viac je namáhané svalstvo. Vrstva tuku vytvára tlak na močový mechúr, preto u obéznych žien i mužov dochádza častejšie k stresovej inkontinencii," povedal Ján Švihra z Urologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.



Stresová inkontinencia sa najčastejšie vyskytuje pri kýchaní, kašľaní alebo namáhavej fyzickej aktivite. Prílišná námaha a nesprávne cvičenie môžu vyvolať únik moču a zanedbanie prvých príznakov často vedie k vyšším stupňom inkontinencie.



Nadmerné pitie, nielen alkoholu, ale aj sladených a kofeínových nápojov spôsobí, že telo si dokáže vytvoriť nesprávny návyk, ktorý môže neskôr viesť až k spontánnemu úniku moču. Riešením však nie je vynechanie pitného režimu. Naopak, nedostatok tekutín v tele spôsobuje, že moč je koncentrovanejší, preto môže byť ťažšie ho udržať. Takisto fajčenie má vplyv na funkčnosť svalov panvového dna, preto u fajčiarov existuje dva- až trikrát vyššie riziko vzniku inkontinencie ako u nefajčiarov.



Častejšie nutkanie na močenie môže pociťovať žena hneď na začiatku gravidity. "Je to spôsobené rastom maternice, ktorá mení anatomické pomery v malej panve a brušnej dutine a vyvíja tlak na močový mechúr. Kontinuálny tlak postupne môže spôsobiť, že panvové svalstvo ochabne, preto môžu mať niektoré ženy už počas tehotenstva problém s únikom moču," vysvetlil gynekológ Miroslav Kotek. Pri pôrode sa môžu svaly a podporné časti panvového dňa natrhnúť. Ovplyvniť to môže dĺžka pôrodu, veľkosť bábätka, jeho nezvyčajná poloha, ale aj nespolupráca mamičky. K inkontinencii dochádza najmä pri prvom pôrode.



V rámci Svetového týždňa kontinencie 2018 (25.6.-1.7.), ktorého cieľom je upozorniť na výskyt a prevenciu inkontinencie, občianske združenie InkoFórum organizuje v dňoch 27. a 28. júna osvetový projekt v deviatich slovenských nemocniciach. Návštevníci budú mať možnosť konzultovať s kvalifikovanými zdravotnými sestrami informácie týkajúce sa úniku moču a stolice.