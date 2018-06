Kapela U2 venovala pieseň na koncerte šéfkuchárovi Bourdainovi

Bono spomenul viacerých inšpiratívnych, užitočných ľudí, ktorí si v minulých rokoch vzali život.

New York 12. júna (TASR) - Spevák írskej kapely U2 Bono si uctil v pondelok na špeciálnom koncerte v New Yorku známeho amerického šéfkuchára Anthonyho Bourdaina, ktorý spáchal minulý týždeň vo Francúzsku samovraždu.



Bono spomenul viacerých "inšpiratívnych, užitočných ľudí", ktorí si v minulých rokoch vzali život. Podľa agentúry AP jasne narážal na zrejmé samovraždy hudobníkov Chrisa Cornella a Chestera Benningtona ako aj módnej návrhárky Kate Spadeovej.



Potom venoval Bourdainovi pieseň Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Túto skladbu o samovražde napísala kapela U2 po smrti speváka skupiny INXS Michaela Hutchencea, ktorého našli v roku 1997 mŕtveho v hoteli v austrálskom Sydney.



Na koncert v Apollo Theater v Harleme mali prístup len pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali tenisová legenda John McEnroe, rocker Jon Bon Jovi, gitarista z E-Street bandu "Little Steven" Van Zandt či Robert Kraft, majiteľ klubu amerického futbalu New England Patriots.