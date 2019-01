Kňaz, ktorý zachránil kresťanské dedičstvo, sa stal arcibiskupom

V mósulskom Kostole Panny Márie viedol záchranu takmer 850 starodávnych rukopisov v aramejčine, arabčine a iných jazykoch, ako aj 300-ročných listov a približne 50.000 kníh.

Mósul 26. januára (TASR) - Irackého kňaza, ktorý zachránil množstvo náboženských rukopisov pred džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS), v piatok vysvätili za nového chaldejsko-katolíckeho arcibiskupa Mósulu.



Nadžíb Mikaíl (63) bol inaugurovaný v mósulskom Kostole sv. Petra za účasti katolíckych lídrov z daného regiónu i USA, ako aj miestnych činiteľov a obyvateľov, informuje tlačová agentúra AFP.



Mikaíl vstúpil do cirkevného života ako 24-ročný a pôsobil v mósulskom Kostole Panny Márie. Tu viedol záchranu takmer 850 starodávnych rukopisov v aramejčine, arabčine a iných jazykoch, ako aj 300-ročných listov a približne 50.000 kníh.



V roku 2007 presunul tento archív do mesta Karakoš, kedysi najväčšieho kresťanského mesta v Iraku, aby ho ochránil počas islamistického povstania, ktoré prinútilo tisícky kresťanov ujsť z Mósulu.



Keď džihádisti z IS, neslávne známi svojím ničením chrámov a artefaktov, ktoré sú podľa nich v rozpore s ich neokonzervatívnou interpretáciou islamu, v roku 2014 obsadili Irak, sa Mikaíl opäť ujal akcie.



Ako sa extrémisti priblížili ku Karakošu, kňaz naložil do svojho auta vzácne rukopisy, knihy zo 16. storočia a nenahraditeľné záznamy, a utiekol na východ do relatívneho bezpečia autonómneho regiónu Kurdistan.



S pomocou ďalších dvoch mníchov z jeho dominikánskeho rádu Mikaíl presťahoval i Digitalizačné centrum orientálnych rukopisov (OMDC), ktoré vyhotovuje skeny poškodených rukopisov z kostolov a dedín z celého Iraku. Niekoľko mesiacov po tom, ako iracké vládne sily v lete 2017 oslobodili Mósul z područia IS, sa Mikaíl vrátil do mesta.