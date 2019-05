Kokosové ostrovy sú pokryté 414 miliónmi kusov plastového odpadu

Súostrovie je austrálskym externým územím a nachádza sa približne 3000 kilometrov od severozápadného pobrežia Austrálie. Podľa sčítania z roku 2016 majú ostrovy iba 550 obyvateľov.

Canberra 16. mája (TASR) - Odľahlé austrálske súostrovie v Indickom oceáne je podľa odhadov zamorené 414 miliónmi kusov plastového odpadu. Znečistenie Kokosových ostrovov predstavuje 238 ton plastového odpadu, uvádza sa v novej štúdii, zverejnenej vo štvrtok vo vedeckom časopise Scientific Reports.



Súostrovie je austrálskym externým územím a nachádza sa približne 3000 kilometrov od severozápadného pobrežia Austrálie. Podľa sčítania z roku 2016 majú ostrovy iba 550 obyvateľov, uvádza tlačová agentúra DPA.



"Znečistenie plastovým odpadom je dnes v našich oceánoch všadeprítomné a odľahlé ostrovy sú ideálnym miestom na získanie objektívneho obrazu o množstve plastov, ktoré cirkulujú po planéte," uviedla vedúca výskumného tímu Jennifer Laversová z Tasmánskej univerzity (UTAS).



Výskumníci zistili, že tamojší odpad zväčša tvoria predmety jednorazovej spotreby ako vrchnáky od fliaš, slamky na pitie, ako aj veľké množstvo topánok a plážových šľapiek. Konzervatívny odhad 238 ton bol odvodený zo vzoriek zachytených v hĺbke iba desať centimetrov, upozorňujú vedci.



Laversová v roku 2017 zistila, že najvyššiu hustotu plastových odpadkov na svete má odľahlý neobývaný ostrov Henderson v južnej časti Tichého oceánu. Celkový objem plastového odpadu na Kokosových ostrovoch však prevyšuje 17 ton, respektíve 38 miliónov kusov plastových odpadkov na ostrove Henderson.



Spoluautorka štúdie Annett Fingerová z Victorijskej univerzity (VU) doplnila, že globálna produkcia plastov sa stále zvyšuje. "Len v roku 2010 sa dostalo do oceánov odhadom 12,7 milióna ton plastového odpadu. Zhruba 40 percent plastov sa dostáva do prírodného prostredia v tom istom roku, ako sú vyrobené," uviedla.



Celkovo sa vo svetovom oceáne nachádza 5,25 bilióna kusov plastových odpadkov, tvrdí Fingerová. "Jediným schodným riešením je zníženie produkcie a spotreby plastov a zároveň zlepšenie narábania s týmto odpadom. Len tak dosiahneme, aby sa tento materiál nedostával do našich oceánov," upozornila Fingerová.



Štúdia prichádza v čase, keď zákonodarcovia Európskej únie v marci schválili zákaz jednorazových plastových výrobkov, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2021.