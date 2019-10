Kolednícka akcia Dobrá novina otvorila jubilejný 25. ročník

Bratislava 19. októbra (TASR) - ERko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré organizuje tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina, v týchto dňoch pozýva deti a mladých ľudí, ktorí by sa chceli do koledovania počas 25. ročníka podujatia zapojiť. Cieľom je priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z narodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty v Afrike. TASR o tom informoval Jozef Magda z eRka.



V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstaví kolednícka akcia Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene.



Prostredníctvom krátkeho filmu s názvom Požehnanie a sprievodných materiálov slovenská verejnosť spozná životný príbeh dvanásťročného Daniela Ewoia Ekarana. "Daniel sa vďaka sociálnym pracovníkom dostal do Centra sv. Jána Pavla II. v Lokichare, kde podstupuje rehabilitáciu a začal navštevovať miestnu základnú školu. Jeho rodina sa veľa naučila o zdraví svojho syna a o svoje vedomosti sa teraz delí so svojím okolím," priblížil Magda. Skúsenosť Danielovej rodiny ukazuje, že úsilím o spoločné dobro môže človek prežiť naplnený život a prinášať požehnanie do života iných ľudí.



Aktivitami jubilejného ročníka bude návšteva umelca Adama Masavu z Kene a premiéry dokumentárneho filmu Dobrá novina, šťastná hodina v Prešove (12.12.), Bratislave (17.12.) a v Ružomberku (19.12.) pri príležitosti 25 rokov koledníckej akcie na Slovensku.



Koledovanie organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23.778 koledníkov v 2512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64.585 rodín. Celkový výnos predstavoval viac ako 1.151.201 eur.