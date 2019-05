Komiks o Štefánikovi prezradí aj málo známe fakty

Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika priblíži jeho osobnosť aj komiks, ktorý vytvorili mladé autorky zo Štefánikovho rodného kraja Lenka Mlčúchová a Nina Abramovičová. V Košariskách 4. mája 2019. Foto: TASR/Vladimír Miček

Košariská 4. mája (TASR) – Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika priblíži jeho osobnosť aj komiks, ktorý vytvorili mladé autorky zo Štefánikovho rodného kraja Lenka Mlčúchová a Nina Abramovičová.Hoci význam M. R. Štefánika presiahol hranice Slovenska, mladá generácia má o jeho živote často len strohé informácie. Keďže jedna z autoriek pracuje v Štefánikovom múzeu v Košariskách a druhá je študentkou výtvarného umenia, rozhodli sa zúročiť svoje schopnosti a vedomosti a vytvoriť dielo blízke mladým.uviedla jedna z autoriek komiksu Mlčúchová.Komiks zachytáva Štefánikov život od narodenia na košarišskej fare až po jeho tragickú smrť pri havárii lietadla. Nechýbajú ani menej známe udalosti z jeho života.doplnila ilustrátorka Nina Abramovičová.Autorky sa pri tvorbe diela pridŕžali historických faktov, ktoré nielen formovali osobnosť Štefánika, ale ktoré aj sám ovplyvnil svojou vedeckou, vojenskou alebo politickou činnosťou.prezradila málo známy fakt zo života Štefánika Mlčúchová.Štefánik mal síce krátky, ale mimoriadne bohatý život. Do komiksu sa tak nedalo vtesnať všetko z jeho života.spresnila Mlčúchová.Autorky plánujú dielo vydať aj v iných jazykoch.doplnila Abramovičová.Súčasťou komiksu je aj 18 kreslených portrétov najvýznamnejších osobností, ktoré zasiahli do života Štefánika. Zaujímavosťou je aj kreslená mapa zobrazujúca všetky jeho cesty po svete. Dielo sa oficiálne uvádza do života v sobotu počas Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.