Komiks Uletenci približuje osud piatich utečencov žijúcich v SR

Bratislava 31. januára (TASR) - V slovenskej komiksovej knihe Uletenci v jednom z príbehov o utečencovi je nakreslená aj knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave. Práve v ňom sa v stredu (30.1.) večer uskutočnila prezentácia nového slovenského komiksu o utečencoch s názvom Uletenci od výtvarníčky Daniely Krajčovej a jednej z autoriek textu Kataríny Marinovej. Druhou autorkou textu je Katarína Fajnorová. Goetheho inštitút prezentoval slovenský komiks preto, lebo vydavateľ knihy Liga za ľudské práva je dlhodobým partnerom Goetheho inštitútu, vysvetlila pre TASR Linda Fintorová, poverená pre tlač a styk s verejnosťou tejto nemeckej kultúrnej inštitúcie.



Na prezentácii sa zúčastnila aj riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová a dvaja utečenci, príbeh ktorých je v komikse zachytený, Faisal z Afganistanu a Khadra zo Somálska.



Komiks predstavuje jednoduchým spôsobom prístupným pre deti príbehy ľudí, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako utečenci, uviedla Fintorová. Popri ďalšom prínose vo vydaní komiksu poskytol Goetheho inštitút jednému z utečencov Faisalovi kurz nemčiny. V komikse je spracovaný príbeh cesty afganského utečenca na Slovensko, práve v tomto príbehu sa objavuje knižnica inštitútu, Faisal sa zúčastňuje na jeho rôznych podujatiach, priblížila Fintorová.



Števulová konštatovala, že nápad na prípravu knihy Uletenci komiksovou formou vznikol v hlave jej niekoľkých súčasných alebo bývalých kolegýň, troch spoluautoriek Kataríny Fajnorovej, právničky Ligy za ľudské práva, Kataríny Marínovej, ktorá v súčasnosti pracuje ako sociálna pracovníčka v Slovenskej katolíckej charite, a Daniely Krajčovej, výtvarníčky a ilustrátorky. Dôvodom, prečo sa rozhodli spísať a nakresliť osudy klientov Ligy za ľudské práva, bola situácia, ktorá vznikla po roku 2015, a vyhrotená verejná diskusia o utečencoch.



"My sme totiž mali pocit, že v podstate tá každodenná skúsenosť, ktorú my máme s našimi klientmi a klientkami, je úplne iná ako obraz utečencov v médiách. Sú to ľudia, ktorí museli utiecť pred reálnymi hrozbami," konštatovala riaditeľka Ligy za ľudské práva.



Krajčová vysvetlila, že s autorkami textu si vybrali piatich ľudí - Khadru zo Somálska, Faisala z Afganistanu, Simona z Etiópie, Mohammeda zo Sýrie a Naimu zo Somálska, stretli sa s nimi a porozprávali im o detstve v ich rodnej krajine, a autorky textu vytvorili príbeh na základe toho, že utečencov poznajú, poznajú ich život aj tu na Slovensku. V príbehoch sa prelína minulosť aj súčasná situácia utečencov.



Slovenský 160-stranový komiks Uletenci o skutočných príbehoch cudzincov na Slovensku sa má dostať aj do škôl.