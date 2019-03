Koncert Elán a hostia otvorí kultúrnu podobu štadióna na Tehelnom poli

Takýto veľkolepý priestor sa otvára len raz za život. Neviem si predstaviť, že by sme povedali nie na takúto ponuku. Každý Slovák by sem mal zavítať, či už kvôli hudbe, alebo futbalu, povedal J. Ráž.

Bratislava 7. marca (TASR) – Nový futbalový štadión na bratislavskom Tehelnom poli čaká po športovom otvorení aj to kultúrne. Bude to koncert Elán a hostia v stredu 29. mája. Prvým účinkujúcim v úlohe predkapely bude od 17. hodiny formácia Seventh Weapon, po nej to budú súbor Čarovné ostrohy, hiphoper Majk Spirit a potom už bude pódium patriť skupine Elán.



"Takýto veľkolepý priestor sa otvára len raz za život. Neviem si predstaviť, že by sme povedali nie na takúto ponuku. Každý Slovák by sem mal zavítať, či už kvôli hudbe, alebo futbalu. Na starom štadióne sme hrali a už dávnejšie sme sľúbili, že odohráme koncert aj na novom. A sľub chceme dodržať," povedal na štvrtkovom stretnutí s médiami líder kapely Jozef Ráž.



Elán je na scéne 50 rokov a toto jubileum oslávil na veľkolepom koncertnom turné Elán 50 rokov Tour na Slovensku aj v Českej republike, zakončil ho pred 18.000 divákmi 20. decembra v pražskej O2 aréne. Kapela týmto turné chcela pozdraviť fanúšikov a poďakovať im za dlhoročnú vernosť.



Elán uvedie koncert na Tehelnom poli v zložení ako na jubilejnom koncertnom turné, teda posilnenú dychovým triom, sláčikovým kvartetom a tromi vokalistkami. Na vystúpení zaznejú najväčšie hity, medzi nimi Vymyslená, Ulica, Tanečnice z Lúčnice či Smrtka na pražskom orloji. Prípravu neberie na ľahkú váhu, cvičiť bude minimálne päť dní štyri hodiny denne, zohrávať kapelu a všetko, čo ku koncertu patrí.



Má Elán ešte elán? "Máme ho dosť, Elán ho má a nikdy neskončí. Založíme eseročku a budeme ho predávať. Ponúkneme skvelú zábavu s našimi hitmi, ako vždy, a dúfam že všetci prídu a budú spievať s nami. Bude to koncert ako každý iný, akurát nebude až taký dlhý, bude to súčasť celého večera a celej oslavy otvorenia tohto štadióna, takže my sa budeme snažiť zabaviť a potešiť našich fanúšikov a fanúšikov futbalu," povedali pre TASR Ján Baláž, Jožo Ráž a Vašo Patejdl.



K príprave nového albumu Patejdl dodal: "Máme už všetko skomponované, musíme donahrávať niektoré časti a zmixovať skladby. Chceli sme ho vydať skôr, ale turné k výročiu kapely nám zabralo veľmi veľa času."



Elán je najúspešnejšou československou a dnes slovenskou rockovou skupinou. Na scéne je od 1968, 22. apríla 1970 mal prvé verejné vystúpenie. Úspešnú éru Elán odštartoval v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Všetky jeho LP platne sa v 80. rokoch predávali v stotisícových nákladoch. Štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987 získal československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhral slovenského zlatého Slávika, k tomu má Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertoval Elán 21. septembra 2007. Na svojom konte má 14 štúdiových albumov. V novembri 2014 vydal 14. 'štúdiovku' s názvom Živých nás nedostanú.