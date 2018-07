VIDEO: KTO Z KOHO: Medveď podrobil skúške špeciálny kontajner

Podarilo sa macovi dostať k smetiam?

Košice 12. júla (TASR) - Odolnosť špeciálne upraveného kontajnera pred medveďom hnedým testovali vo štvrtok v priestoroch Zoologickej záhrady Košice. Ako potvrdil autor projektu Maroš Voronič, štandard v dĺžke 60 minút prekročili. „Po 90 minútach to medveď vzdal,“ dodal s tým, že zviera sa k odpadkom nedostalo. Kontajner by mohol zabrániť aj tzv. vyberačom odpadkov.



„Ide o ochranu kontajnera pred nedovoleným vyberaním odpadu alebo manipuláciou s ním. Výnimočný je v tom, že sme použili bežný plastový kontajner, ktorý sme odstrojili od niektorých komponentov. Je osadený v rámovej konštrukcii, ktorá je upevnená k nejakej rovine, respektíve k podlahe, a do tejto konštrukcie sa kontajner pri manipulácii vsúva a vysúva sa z nej,“ opísal Voronič.







Ako povedal, pri vývoji sa snažili o systémové riešenie. „Vhadzovací otvor zabezpečuje to, aby bolo možné vhodiť do kontajnera napríklad vrece v objeme 60 litrov, ale zároveň, aby sa zabránilo priechodu ľudí,“ vysvetlil s tým, že odpad nepadá do kontajnera rovno, ale ide, takpovediac, cez zákrutu. „Tým sa znemožňuje prístup deťom, ale chráni aj pred vyberaním odpadkov,“ dodal. Podľa jeho slov by sa do kontajnera mal problém dostať už zhruba meter vysoký človek.



„Verzie pre mestá sme testovali v Michalovciach a verziu pred medveďmi a diviakmi vo Vysokých Tatrách, zatiaľ úspešne. Z praktických skúseností sme vytvorili modifikáciu aj pre mestá, aj pre odľahlé oblasti,“ povedal počas štvrtkového testovania Voronič. Doplnil, že pri testovaní sledovali typ použitých materiálov aj ich hrúbku.