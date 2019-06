Fotoreportér TASR František Iván bodoval medzi kolegami z východu SR

Na snímke víťazná fotografia fotoreportéra TASR Františka Ivána, na ktorej kenský bežec Raymond Kipchumba Choge vypúšťa holubicu po víťazstve v 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru 7. októbra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

Košice 5. júna (TASR) – Víťazné príspevky redaktorov východoslovenského regiónu ocenili dnes v Košiciach na vyhodnotení 24. ročníka najstaršej autorskej súťaže novinárov na Slovensku. Celkovo sa prihlásilo 58 píšucich autorov so 135 príspevkami a ôsmi fotoreportéri s 15 fotografiami. Organizátormi súťaže boli Literárny fond a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach.zhodnotila Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka košickej RO SSN. Porota podľa nej ocenila úroveň súťaže, ktorá znesie aj nadregionálne porovnanie.V kategórii Novinárska fotografia si prvú cenu odniesol fotoreportér TASR František Iván. Na víťaznej snímke zachytil celkového víťaza 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorým sa stal Raymond Kipchumba Choge z Kene. Ten púšťa na stupienku víťazov holubicu mierupriblížil František Iván. Ako ďalej povedal, prvenstvo je pre neho motiváciou a dodáva mu chuť a energiu do ďalšej práce.Druhú najlepšiu fotografiu podľa poroty zaslali Veronika Janušková (KOŠICE:DNES – Chlapské babie leto) a Miroslav Vacula (www.kosickespravy.sk – Podnájomníci na balkóne). Tretí skončil Martin Krestián (Zajtrajšie noviny – Balkánsky underground našimi očami).V kategórii spravodajské žánre v tlači, tlačových agentúrach a internetových novinách porotu najviac zaujal príspevok Kataríny Gécziovej (Korzár a Košický večer - Fico dal obci dotáciu, väčšina išla na plat starostky. Druhé miesto udelila Jane Vargovej (KOŠICE:DNES - Na Michala Lefčíka nesmieme nikdy zabudnúť). Ďalšie druhé miesto patrí Máriovi Hudákovi (MY Bardejovské noviny - Kučová: Ako potkany. O tretie miesto sa delia dvaja redaktori TASR. Marián Holubčík zaujal prihlásenými materiálmi, ktoré podľa poroty približujú historické míľniky: Čečejovce: Pomník padlým v 1. svetovej vojne a V Ďurkove šli v auguste 1968 sovietske tanky. Maroš Černý (TASR) zaujal príspevkom Posun v liečbe rakoviny je neuveriteľný, stále je čo doháňať.Zo spravodajských žánrov v elektronických médiách – rozhlase a televízii si odniesol prvú cenu Marek Vnenčák (TV Markíza – Tatry ako Bratislava). Druhé miesto obsadila Ivana Leferovičová (RTVS-300-ročný želiarsky dom v Budimíri) a tretie miesto Ivana Padová (TV/Rádio Košice - Vedľa domov majú stavať byty, obyvatelia sú proti).V beletristických žánroch v tlači, tlačových agentúrach a internetových novinách sa o prvé miesto delia Michaela Luxová (KOŠICE:DNES – Košičan pomohol chytiť gang pašerákov v Indonézii) a Tatiana Snitková (Košický večer – Z dovolenky sa vracajú unavení ako baníci). Druhé miesto obsadili Daniel Dadej a Michal Frank (MY Prešovského noviny – seriál rozhovorov o športových novinároch). Tretie miesto patrí Ľubošovi Kašickému (My Prešovské noviny – Zrod legendy).V kategórii beletristické žánre v elektronických médiách – rozhlase a televízii prvenstvo získali Danuša Reginová (RTVS/Rádio Regina – Most úsmevov) a Miroslava Slejzáková (RTVS/Rádio Regina – Vlakotúra po východe). Druhé miesto patrí Robertovi Haasovi (RTVS/Dvojka – Pokoj nájdený v pekle) a tretie miesto obsadili Peter Hudák (RTVS/Dvojka) a Kristína Bertičová (RTVS/Rádio Regina).V kategórii analytické žánre v tlači, tlačových agentúrach, internetových novinách najviac zaujala Eva Barnišová (Zajtrajšie noviny – Slováci sú nepopísaný parfumový list). Na druhom mieste skončil Jaroslav Vrábeľ (Korzár – Šomrajúca, dourážaná, ukrivdená). Tretiu priečku obsadili Vladimír Mezencev (Slovenský pohľad – Kráľom bol aj ním ostane) a Eva Bombová (Evanjelický posol – Cirkevná turistika má šance).Z analytických žánrov v elektronických médiách – rozhlase a televízia zabodoval najviac Peter Navrátil (RTVS/TV – Pomáhať a chrániť). Druhé miesto patrí Lukášovi Manovi (RTVS/Rádio Slovensko – Vokály v muzikáli – Móric Beňovský) a Františkovi Balážovi (Rádio Košice – Život v reholi). Tretie miesta udelili Miroslavovi Talavašekovi (RTVS/Rádio Regina – za rozhovor s bývalou predsedníčkou Ústavného súdu Ivettou Macejkovou) a Michaele Slivkovej Kirňákovej (RTVS/Rádio Regina – Kravaty).Prémiu poroty za profesionálny prístup a vyzretosť autorky získala Ľuba Koľová (RTVS/TV – Rozprávková dedinka). Za študentský príspevok porota neudelila cenu, pretože sa prihlásila len jedna autorka.Odbornej porote predsedal Karol Horák, príspevky posudzovala aj Viera Horniaková a Svjatoslav Dohovič. Práce fotografov zhodnotil Ján Polák.Vyhlasovatelia pripravujú pre nadchádzajúci ročník súťaže novú prémiu – Novinársky Maurítius. O ten sa budú môcť uchádzať autori so svojím NAJ novinárskym zážitkom, ktorý zažili pri získavaní a spracovaní informácií pri svojej novinárskej práci.