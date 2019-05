Kozmická loď Dragon odštartovala, vezie vybavenie pre posádku ISS

Let bol pre problémy s plošinou v oceáne, na ktorú sa po štarte vracia prvý stupeň rakety, odložený - pôvodne mala raketa štartovať už o niekoľko dní skôr.

Mys Canaveral 4. mája (TASR) - Z floridského Mysu Canaveral odštartovala v sobotu nákladná kozmická loď Dragon súkromnej americkej spoločnosti SpaceX. Vezie 2500 kilogramov zásob a vybavenia pre posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Na obežnú dráhu ju vyniesla nosná raketa Falcon. Let potrvá približne dva dni a k stanici ISS by sa Dragon mal dostať v pondelok, píše agentúra AP.



Let bol pre problémy s plošinou v oceáne, na ktorú sa po štarte vracia prvý stupeň rakety, odložený - pôvodne mala raketa štartovať už o niekoľko dní skôr. To zároveň znemožnil aj čiastočný výpadok elektriny na ISS. Obe poruchy sa už však medzičasom podarilo odstrániť.



Spoločnosť SpaceX 2. mája potvrdila, že pred dvoma týždňami došlo počas pozemného testovania k zničeniu jej kozmickej lode Crew Dragon. Ide novovyvinutú, zložitejšiu verziu Dragonu určenú na prepravu ľudskej posádky.



Crew Dragon absolvoval prvý skúšobný let bez posádky začiatkom marca 2019. Let so skutočnou dvojčlennou posádkou bol pôvodne plánovaný do konca tohto roka. SpaceX priznal, že zničenie kapsuly nepredstavuje pre jej plán na vyslanie astronautov "dobrú správu".



Spoločnosť však ubezpečila, že nákladná verzia Dragonu je bezpečná a môže sa vydať na zásobovaciu misiu k ISS.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa po zrušení 30-ročného programu raketoplánov v roku 2011 obrátil na súkromné firmy SpaceX a Boeing, ktorým poskytol osem miliárd dolárov na vývoj vesmírnych lodí na prepravu astronautov na ISS.



V súčasnosti sa musia Američania v tomto spoliehať na ruské rakety, cena za "letenku" na lodi Sojuz sa však preto značne zvýšila; NASA teraz za let jedného astronauta platí 82 miliónov dolárov.



NASA dúfa, že astronauti budú lietať na obežnú dráhu na palube lode Dragon alebo Starliner (Boeing) — alebo na oboch — do konca tohto roka.