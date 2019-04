Kráľ filmovej grotesky Charlie Chaplin sa narodil pred 130 rokmi

Chaplin odmietal divákov len zabávať, ale cez film sa snažil vyjadriť aj jasný až nekompromisný postoj.

Londýn/Bratislava 16. apríla (TASR) - Vývoj svetového filmu sa dá len ťažko predstaviť bez legendárneho britského herca, scenáristu, režiséra, producenta, hudobného skladateľa a nekorunovaného kráľa grotesky Charlieho Chaplina. Od narodenia tvorcu a predstaviteľa nezabudnuteľnej filmovej postavy - tuláka Charlieho, uplynie v utorok 16. apríla 130 rokov.



Asi len málokto na svete nepozná jednu z hlavných filmových postáv z éry nemého filmu, tuláka Charlieho. Človiečik s fúzikmi vo veľkých vyčaptaných topánkach, v obnosenom obleku, s neodmysliteľnou paličkou a tvrdiakom na hlave, sa už totiž teší obľube mnohých generácií filmových divákov. Možno aj preto, že jeho tvorca a predstaviteľ Charlie Chaplin vložil do jeho filmového života nielen veľký kus človečiny, ale aj odporu voči nespravodlivosti.



"Charlie je divný chlapec, je súčasne sentimentálny i ľahostajný, je zlodejom aj poctivcom, zbabelcom i odvahou prekypujúcim človekom, veselým i smutným, opilcom i triezvym... Charlie je prosto človek," povedal o jednej z najznámejších postáv strieborného plátna francúzsky filmový publicita Philipe Soupault.



Charlie Chaplin, celým menom Charles Spencer Chaplin, sa narodil v East Lane vo Waworthe na predmestí Londýna. Jeho rodičia boli varietní herci. Aj preto už ako chlapec poznal kočovnícky život a atmosféru anglických kabaretov. Krátko po jeho narodení otec opustil rodinu a aj z tohto dôvodu sa psychicky zrútila Charlesova matka. A tak sa ako takmer osemročný so svojim starším nevlastným bratom ocitol v sirotinci. Po kratšom pobyte vo vtedajšom nevľúdnom detskom domove sa o súrodencov striedavo staral ich otec svojou družkou a aj matka, pokiaľ jej to dovoľoval psychický stav. V tomto období začal robiť budúci tvorca tuláka Charlieho svoje prvé herecké pokusy.



Od roku 1908 bol Charles Chaplin členom pantomimickej spoločnosti Freda Karnoa, v ktorej pôsobil aj neskôr tiež známy komik Stan Laurel. V roku 1910 počas turné po Spojených štátoch amerických (USA) si Chaplina všimol priekopník americkej grotesky Mack Sennett a v roku 1913 ho angažoval do svojej filmovej spoločnosti Keystone. Zakrátko sa zrodil tulák Charlie a spolu s ním prišlo na svet aj veľké množstvo nezabudnuteľných gagov.



Počas roku 1914 natočil Chaplin v Hollywoode až 35 grotesiek, z ktorých sa zachovali všetky okrem jednej. Prvý raz sa na striebornom plátne objavil vo filme Chaplin si privyrába. Do konca roku 1916 pribudlo ďalších takmer 30 krátkych filmov s tulákom Charliem, ktorých samotné názvy prezrádzajú aj ich obsah: Chaplin na vohľadoch, Chaplin v boxerskom ringu, Chaplin bankovým sluhom, Chaplin námorníkom a asi najznámejšia groteska Chaplin tulákom.



Obľúbený komik Charlie Chaplin sa stal zakrátko celebritou a veľký úspech jeho grotesiek, ktoré nakrúcal ako na bežiacom páse, síce radikálne zmenil jeho život, ale nie charakter.



Po prvej svetovej vojne sa totiž názorovo rozišiel s filmovým Hollywoodom. Chaplinov celovečerný film City Lights (Svetlá veľkomesta, 1931) sa vysmieval z konvencií a dvojakej morálky. Dnes už legendárna snímka Modern Times (Moderná doba, 1936) bola zasa satirou na pretechnizovaný život.



Chaplin odmietal divákov len zabávať, ale cez film sa snažil vyjadriť aj jasný až nekompromisný postoj. Keď v roku 1938 ohlásil začiatok prác na novom, tentoraz už otvorene protifašistickom filme The Great Dictator (Diktátor), nemecká diplomacia mohutne protestovala. Adolf Hitler mal údajne po súkromnej projekcii filmu niekoľkohodinový záchvat zúrivosti.



Vo svojich najznámejších filmoch, ktoré vznikli v tomto čase, figuruje Chaplin nielen ako herec, režisér a producent, ale tiež ako autor hudby.



Zakrátko po druhej svetovej vojne obvinili Chaplina z neamerickosti. Útoky neprestávali ani po uvedení jeho filmu Monsieur Verdoux (Pán Verdoux, 1947). Začiatkom 50. rokov 20. storočia dokončil ešte v Spojených štátoch film Limelights (Svetlá rámp, 1952), ale jeho premiéra sa už konala v Londýne. Napokon sa usadil v Corsier-sur-Vevey na brehu Ženevského jazera vo Švajčiarsku.



Nielen Komisiu pre skúmanie protiamerickej činnosti, ale aj svet reklamy a iné aspekty amerického spôsobu života, skritizoval Charlie Chaplin vo filme z roku 1957 A King in New York (Kráľ v New Yorku). Za tento film dostal Medzinárodnú cenu mieru. V roku 1967 nakrútil snímku A Countess from Hong Kong (Grófka z Hongkongu), dielo, ktorého príťažlivosť spočívala aj v hlavných predstaviteľoch - Sophii Lorenovej a Marlonovi Brandovi.



V roku 1972 mu v Hollywoode napokon udelili Oscara za celoživotné dielo a popri mnohých iných oceneniach ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do šľachtického stavu.



Svojej hviezdy na Chodníku slávy v Hollywoode sa dočkal tiež v roku 1972, ale až po súdnom spore, v ktorom sa dožadoval odškodného za odmietnutie zaradiť jeho meno na zoznam hviezd zvečnených na plánovanej atrakcii.



Sir Charlie Chaplin zomrel 25. decembra 1977 vo švajčiarskom Corsier-sur-Vevey vo veku nedožitých 89 rokov. Bol štyri razy ženatý, s poslednou manželkou mal osem detí, z ktorých je asi najznámejšia herečka Geraldine Chaplinová.