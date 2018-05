Kráľovský Hotel ROYAL PALACE***** odhalí svoju krásu

Hotel ROYAL PALACE***** Foto: Hotel ROYAL PALACE/Milo Fabian

Hotel ROYAL PALACE***** Foto: Hotel ROYAL PALACE/CREP Martin

Turčianske Teplice 20. mája (OTS) - Novou dominantou Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice sa stal luxusný a elegantný Hotel ROYAL PALACE***** . Pôvodná budova hotela z roku 1883 niesla meno Elizabeth (Erszébet), na počesť cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej aj ako Sissi, ktorá kúpele navštevovala. Dnes sa uvádza do plnej prevádzky hotel, ktorý nadväzuje na kráľovskú eleganciu a luxus a túto tradíciu spája s tým najmodernejším, čo v súčasnom svete hotelierstva môžeme nájsť.Jedinečný štýl Hotela ROYAL PALACE***** je inšpirovaný prvkami art deco, ktoré v sebe decentne spájajú luxusné línie a čarovnú ozdobnosť začiatku minulého storočia. Eleganciu a nostalgiu hotelových priestorov citlivo dopĺňajú moderné smart technológie a skúsený personál. Hotel má potenciál pre pracovné uplatnenie viac ako 60 zamestnancov.Hostia hotela sa budú zobúdzať ako králi v nádherných apartmánoch s terasou a výhľadom na historický kúpeľný park. K dispozícii sú aj priestranné štúdiá a útulné izby.,“ vysvetľuje generálna riaditeľka Zlatých kúpeľov,Restaurant Sissi je srdcom gastronómie hotela a predstavuje spojenie tradičnej kuchyne habsburského cisárskeho dvora s modernými trendami v gastronómii. Club Sissi s oddelenou fajčiarskou zónou očarí pokojným tónom a exkluzívnou ponukou whisky, koňakov, rumov a cigár. Svojou atmosférou pripomína obdobie lepšej spoločnosti tých, ktorí si vedia užívať život ako Veľký Gatsby v slávnom románe F.S. Fitzgeralda.Ku sladkému kúpeľnému životu bezpochyby patrí i šálka kvalitnej kávy, belgickej čokolády, či iný sladký dezert, ktorý poctivo podľa pôvodných receptúr vyrába hotelová cukrárka v Bare Colonnade so zimnou záhradou. Nostalgickú atmosféru dopĺňa decentne ladená hudba swingových čias.“ informuje generálna riaditeľkaV hoteli sa nachádza Royal Bath, rarita slovenského kúpeľníctva. Tvorí ju bazén kruhového tvaru so zlatou mozaikou s aktívnou piscinou, v ktorej spomínaná termálna voda vyviera priamo zo zeme. Špecialitou sú celosvetovo unikátne procedúry s využitím 24 karátového zlata. Hotel je prepojený so Spa & Aquapark zónou Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice s vlastným vodným svetom s jedinečnou liečivou termálnou vodou.V hoteli ROYAL PALACE***** sídli a aj nový špecializovaný Inštitút kardiovaskulárnej rehabilitácie INCARE. Ide o moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré sa zameriava na skvalitnenie života pacientov s problémami srdca a kardiovaskulárneho aparátu. „e,“ približuje generálna riaditeľka,Atmosféru hotela môžete nasať aj z videa.Viac na www.therme.sk