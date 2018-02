Kus odpadu z londýnskej kanalizácie je exponátom novej výstavy

Vzhľadom na potenciálne zdravotné riziko, ktoré by nový exponát mohol predstavovať, je blok odpadkov a tuku vystavený v hermeticky uzavretej sklenenej vitríne.

Londýn 9. februára (TASR) - Časť z 15 ton vážiaceho bloku stuhnutého tuku, zvyškov jedál a iných odpadkov, ktorý vlani v septembri vytiahli z kanalizačného potrubia pod londýnskou štvrťou Whitechapel, je exponátom výstavy nazvanej Fatberg! sprístupnenej od piatku v Museum of London. Informoval o tom denník The Guardian.



V septembri na možnú haváriu v kanalizácii upozornili miestni obyvatelia, ktorí hlásili problémy pri splachovaní toaliet. Blok tuku a odpadkov upchal potrubie v takom rozsahu, že kanálový profil s rozmermi 70 krát 48 centimetrov mal znížený prietok len na päť percent normálnej kapacity. Ak by mazľavá hmota v potrubí zostala, splašky by mohli vytopiť domy a zaplaviť i priľahlé ulice.



Správca kanalizačnej sústavy v Londýne neskôr informoval, že odpadková "zátka" mala dĺžku vyše 250 metrov a vážila 130 ton, čo približne zodpovedá 18 slonom. Jej odstraňovanie zabralo tri týždne.



Vzhľadom na to, že išlo o ojedinelý jav, sa správcovská spoločnosť Thames Water rozhodla rozdeliť "zátku" na bloky a darovať ich londýnskemu múzeu. Múzeum toto "monštrum z Whitechapelu" vystavilo pre verejnosť na výstave Fatberg!, ktorá bude otvorená do 1. júla.



Vzhľadom na potenciálne zdravotné riziko, ktoré by nový exponát mohol predstavovať, je blok odpadkov a tuku vystavený v hermeticky uzavretej sklenenej vitríne.



Kurátorka výstavy Sharon Robinsonová-Calverová pre médiá uviedla, že "fatberg" je "dokonalým muzeálnym exponátom", ktorý vypovedá mnohé o vývoji Londýna, jeho obyvateľov a ich stravy obsahujúcej viac tukov. Dodala, že kanalizačná sústava Londýna je vážne ohrozená, keďže každých osem minút sa nájde aspoň jeden zákazník spoločnosti Thames Water, ktorý do záchodovej misy, drezu či umývadla spláchne predmet, čo tam nepatrí.



Fatberg okrem masy stuhnutého tuku tvorili papierové vreckovky a kuchynské utierky, papiere, použité plienky, tampóny a menštruačné vložky či náplasti. Našli sa vraj aj injekčné striekačky.