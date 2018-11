Lenka Filipová vydáva nový album Oppidum, predstaví ho aj na Slovensku

Novinku, ktorá vychádza 16. novembra, uvádza jediná česky spievaná pieseň Na ceste, o ktorej text sa postaral talentovaný spevák a autor David Stypka.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Po dlhých pätnástich rokoch prichádza speváčka a gitaristka Lenka Filipová s novým štúdiovým albumom Oppidum, na ktorom oživuje príbehy z keltskej minulosti. Novinku, ktorá vychádza 16. novembra, uvádza jediná česky spievaná pieseň Na ceste, o ktorej text sa postaral talentovaný spevák a autor David Stypka. Predstavenie albumu Oppidum spojené s krátkym akustickým vystúpením sa uskutoční 19. novembra v pražskom klube Jazz Dock. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá. „Oppidum je názov pre keltské osídlenia, v ktorých Kelti žili a odkiaľ vyrážali na svoje súboje. Alebo im naopak slúžili ako útočisko. Pre mňa je to domček pre pesničky, prostredníctvom ktorých rozprávam príbehy z dávnej minulosti,“ spomína Lenka Filipová.







Na albume spolupracovala so svojím dvorným multiinštrumentalistom Seanom Barrym. Spoločne vytvorili repertoár, z ktorého niekoľko piesní už pár rokov zdobí koncertný program Filipovej. Na takmer filmovej atmosfére celej nahrávky vychádzajúcej z keltského, bretónskeho a škótskeho folklóru má spolu s oboma muzikantmi zásadný podiel taktiež producent David Solař.



„Spolupráca s Lenkou bola jednou z mojich najpríjemnejších štúdiových skúseností vôbec. Krásne, rokmi overené melódie, vždy dôkladne pripravená optimistická Lenka s jasnou víziou a charizmatickým hlasovým prejavom, autentický a geniálny Kelt Sean Barry, ktorý nahráva všetky nástroje zásadne na prvýkrát a od začiatku do konca bez jediného strihu a nahrávacie štúdio vo vedľajšej ulici, takže mi stačilo vyrážať z domu tri minúty pred začiatkom nahrávania, ťažko si predstaviť lepšiu konšteláciu,“ spomína Solař. Okrem autentického zážitku, ktorý vás prenesie v čase do doby keltských bojovníkov a mystických druidov, je album Oppidum mimoriadny i pre svoju hudobnú a jazykovú pestrosť. „Spievam v štyroch jazykoch - v starom jazyku gaelic, írskom aj škótskom, ďalej v starej bretónčine a angličtine,“ vypočítava hudobníčka a Sean Barry dodáva: „Väčšinu skladieb z albumu som našiel v Škótsku, Írsku a Severnom Anglicku. Sú to krásne a silné piesne, ale, bohužiaľ, boli už postrácané a skoro nie je možné ich niekde počuť. Prišlo mi to ľúto, a premýšľal som, ako im naspäť vdýchnuť život. Všetky som aranžoval tak, aby keď človek zavrie oči, tak ho hudba prenesie do tajomných hôr, lesov a morí. Bola to krásna práca, ktorá ma veľmi bavila, rovnako ako spolupráca s Lenkou a Davidom v štúdiu. Často sme nechali hudbu, nech nás sama navedie. Každá minúta práce bola radosť.“



„Každá z tých piesní na albume je pre mňa srdcovka, ale táto je z mojich tínedžerských rokov, je mi veľmi blízka a vždy som si ju chcela zaspievať, ale došlo k tomu až teraz. Preto som ju na albume naspievala ako v anglickom origináli, tak v češtine. David Stypka mi český text napísal priamo na telo,“ teší sa umelkyňa.



Nový album Oppidum predstaví Lenka Filipová taktiež na jarnom turné vo februári a marci 2019. Začína 28. februára v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Košice (10. 3.), Brno (17. 3.), Ostrava (20. 3.) a Praha (25. 3.).