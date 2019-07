Let skomplikuje neplatný pas či chýbajúce potvrdenie lekára

Odlet môže tiež skomplikovať alebo úplne znemožniť aj neskorý príchod na letisko, zakázané predmety v príručnej batožine či konzumácia väčšieho množstva alkoholu.

Bratislava 6. júla (TASR) – Cesta na dovolenku lietadlom je rýchla a pohodlná, no v niektorých prípadoch sa končí už na letisku. K najčastejším chybám, pre ktoré sa cestujúci nemusia dostať do lietadla, patria neplatný pas, iné priezvisko v cestovnom doklade ako na letenke či chýbajúce potvrdenie od lekára. Pozor si dovolenkári musia dať aj na dobu platnosti pasu po návrate z dovolenky, ktorú niektoré štáty kontrolujú, upozornila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



"Každoročne sa dovolenka pre mnohých Slovákov skončí ešte pred samotným odletom, a to z dôvodu, že cestujúcemu nie je umožnený odlet," uviedla Ševčíková, podľa ktorej medzi najčastejšie chyby patria problémy s pasom.



Skontrolovať si platnosť pasu pred dovolenkou a nezabudnúť tento doklad doma, je pre väčšinu cestujúcich samozrejmosťou. Menej známe však je, že niektoré štáty vyžadujú, aby bol pas platný ešte aj niekoľko mesiacov po návrate z dovolenky. Napríklad Egypt, Jordánsko a Kapverdské ostrovy vyžadujú, aby platnosť pasu bola ešte pol roka po návrate turistu domov.



Nestačí však skontrolovať platnosť pasu a dĺžku platnosti pasu len dospelým osobám. Problémy môžu mať aj rodiny s malými deťmi. "Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci Európskej únie aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu," pripomenula Ševčíková.



Do lietadla cestujúci nenastúpi ani vtedy, keď sa priezvisko na letenke nezhoduje s cestovným dokladom. S týmto problémom sa stretávajú najmä čerstvo vydaté ženy. Dopravcovia tiež môžu od tehotných žien či viditeľne zdravotne postihnutých cestujúcich vyžadovať aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave na predpísanom formulári leteckej spoločnosti. Tento doklad vyžadujú napríklad aj pri niektorých zlomeninách zafixovaných sadrou.



Odlet môže tiež skomplikovať alebo úplne znemožniť aj neskorý príchod na letisko, zakázané predmety v príručnej batožine či konzumácia väčšieho množstva alkoholu. "Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, takémuto cestujúcemu nie je umožnený odlet. Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky či náhradný let," upozornila hovorkyňa.