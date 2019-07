Letným hitom v kinách je komediálny príbeh o životnom minimalizme

Scenáristom a režisérom komédie je Florian David Fitz, ktorý si zároveň zahral jedného z hlavných hrdinov Paula.

Bratislava 31. júla (TASR) - Letným hitom v slovenských kinách je nemecký film o životnom minimalizme s názvom 100 vecí. "Človek žijúci v dnešnej dobe vlastní približne 10.000 rôznych vecí. Na rozdiel od nás naši prastarí rodičia si podľa prieskumov vystačili v priemere s 57 vecami, našim starým rodičom stačilo k životu 200 vecí a generácia našich rodičov vlastnila v priemere okolo 600 vecí," tvrdia tvorcovia komediálneho príbehu, ktorý divákov privádza na myšlienku, čo je v súčasnom materiálnom svete naozaj dôležité.







Dvoch hlavných hrdinov snímky postavili pred otázku - aký by bol váš život, ak by ste sa zo dňa na deň vzdali všetkých svojich vecí? Toni a Paul sú kamaráti od detstva. Spoločne šéfujú úspešnému startupu, ktorý im umožňuje žiť si každý deň v pohodlí a luxuse. Toni miluje svoj kávovar. Paul zbožňuje svoj smartfón. Toni by sa rozhodne neobišiel bez tabletiek na rast vlasov. Paul si nedokáže predstaviť život bez Amazonu, Siri a svojich supermódnych tenisiek. Obaja kamaráti medzi sebou každý deň bojujú o to, kto je väčší frajer.



Všetko zmení 100-denná stávka, ktorú uzavreli počas divokej párty. Na 100 dní sa vzdali všetkého, čo vlastnili. Každý deň o polnoci si môžu vziať späť len jednu zo svojich vecí, ktoré im kolegovia presťahovali do dvoch skladov. Počas 100 dní navyše nemôžu vôbec nakupovať a aby bola stávka ešte napínavejšia, ten, ktorý sa vzdá alebo sa pokúsi podvádzať, musí rozdať svoj 50-percentný podiel vo firme medzi zamestnancov.



Komédia inšpirovaná diskutovanou témou životného minimalizmu prináša nielen komické situácie. Ukazuje tiež okamihy vedúce diváka k myšlienke, ktorú si snímkou kladú samotní tvorcovia: Čo človek naozaj potrebuje k životu? Vlastníme naše veci my alebo vlastnia v skutočnosti veci nás?



Scenáristom a režisérom komédie je Florian David Fitz, ktorý si zároveň zahral jedného z hlavných hrdinov Paula. Na konte má úspešné filmy Najkrajší deň a Vincent ide k moru. Toniho stvárnil Matthias Schweighöfer, známy z drámy Kursk či krimikomédie Ako napáliť banku.



Fritz sa pri písaní scenára inšpiroval experimentom, ktorý postúpil fínsky filmár Petri Luukkainen pri nakrúcaní svojho dokumentárneho filmu My Stuff (2013). Ten si uvedomil, že počas troch rokov po rozchode s priateľkou nakupoval a zbieral veľa materiálnych vecí. Jedného dňa si položil otázku, či ich naozaj potrebuje alebo či si kupuje veci len ako náhradu za lásku, ktorá mu v živote chýba. Aby našiel odpoveď, zbalil všetko, čo mal, do skladu v Helsinkách a počas jedného roka si každý deň vzal späť iba jednu vec. Keď ho neskôr kontaktoval Florian David Fitz, bez váhania mu dal povolenie na inšpiráciu scenára svojím príbehom, pretože sa potešil, že jeho experiment opäť ožije na kinoplátne v podobe celovečerného filmu.



Snímku 100 vecí nakrúcali 36 dní v apríli a máji 2018 prevažne v Berlíne a v strednom Nemecku. Do slovenských kín vstúpila 18. júla s českým dabingom.