STAČÍ SI VYBRAŤ: Letné festivaly v Taliansku a Chorvátsku

Letné festivaly v Taliansku:



Kappa FuturFestival



Dátum: 6. - 7. júla



Miesto konania: Turin



Kappa FuturFestival je najväčším festivalom európskej elektronickej hudobnej scény určený fanúšikom techna. Uprostred priemyselného prostredia mesta Parco Dora, festival predstaví rad hudobníkov: Adam Port, Amelie Lens, Apollonia, Hamilton, The blacMadonna, Boris Brejcha, Boys Noize, Capofortuna Live, Carl Cox, Charlotte de Witte, Dana Ruh, Denis Sulta a ďalší.



Viac informácií nájdete na stránke: https://www.kappafuturfestival.it



Home Festival



Dátum: 12. - 14. júla



Miesto konania: Treviso



Home Festival je určený pre milovníkov reggae. V priebehu štyroch dní sa na ňom predstavia hudobní hostia: Paul Kalkbrenner, Bloc Party, Editors, Rival Sons, Brina Knauss, Guč Pequeno, Tedua, Anastasio, Franco 126 a ďalší.



Viac informácií na: https://www.homefestival.eu



Festival Polifonic



Dátum: 26. - 28 júla



Miesto: Monopoli/Ostuni



Posledný júlový víkend sa uskutoční trojdňový taliansky festival elektronickej a alternatívnej hudby Polifonic. Hudobné podujatie sa bude konať v juhotalianskej Apúlii v Ostuni. Na treťom ročníku vystúpia mená: Jeff Mils, Futuro Tropicale, Jair, Jay Joohin, Port Chalamers, Rosa Calix, Yanik Park, O.Bee, DJ Plant Texture, Fragment Dimension a ďalší.



Viac info na : http://www.polifonic.it



Siren Festival



Dátum: 26. - 29. júla



Miesto konania: Vasto



Festival Siren je prierezom alternatívnej hudby. Podujatie sa koná počas štyroch dní v pobrežnom meste Vasto v Taliansku. Na koncerte vystúpi rad indie, akustických, experimentálnych a elektronických umelcov. Prekvapením budú napr. Anny Other, Mouse on Mars, Cosmo, Slovdive, 2ManyDJS, Bianco, Dadamatto, Myss Keta, Dorso a ďalší.



Viac informácií nájdete na: https://sirenfest.com



Festival Ypsigrock



Dátum: 8. - 11. augusta



Miesto konania: Hrad Castelbuono na Sicílii



V auguste privíta hrad Castelbuono 23. ročník festivalu Ypsigrock. Stretávajú sa na ňom milovníci rockovej hudby. Na nadchádzajúcom ročníku vystúpia: Alberto Fortis, David August, Canarie, Baloji, Fontaines D.C, Editors, Mogwai, Dcéra, Savages, Mierna, Battles, Metronomy, Primal Scream, Future Islands, Mokado, I'm Not Blonde a ďalší interpreti .



Viac informácií nájdete na: http://www.ypsigrock.it



Hudobné festivaly v Chorvátsku:



Ultra Európa



Dátum: 12. - 14. júla



Miesto: Split



Jedným z najpozoruhodnejších hudobných festivalov v Chorvátsku je Ultra Európa. Koncerty sa uskutočnia počas troch dní na modernom futbalovom štadióne Poljud v Splite. Medzi hudobnými hosťami nebudú chýbať: Swedish House Mafia, David Guetta, Carl Cox, DJ Snake, Afrojack, Adam Beyer, The Chainsmokers, Above & Beyond Ultra Europe a ďalší.



Viac informácií nájdete na: https://ultraeurope.com/lineup/.



Sonus Festival



Dátum: 18. - 22. augusta



Miesto konania: Novalja



Fanúšikov techna privíta päťdňový Sonus Festival v meste Novalja. Sonus ponúka letný kultúrny zážitok a svojich priaznivcov prenesie do sveta elektronickej hudby. Na aktuálnom ročníku podujatia sa predstavia: Boris Brejcha, Chris Liebing, Amelie Lens, Richie Hawtin, Apollonia, Binh, Daniel Avery, DaxJ a ďalší.



Viac informácií nájdete stránke: https://www.sonus-festival.com



Defected Croatia



Dátum: 8. - 13. augusta



Miesto konania: The Garden Resort, Tisno



Festival elektronickej hudby Defected Croatia predstaví nové talenty na hudobnej scéne. V šesťdňovom kultúrnom programe vystúpia Oliver Dollar, Nils Ohrmann, John's Church, Sticks & Stonez & Liv East, Ferreck Dawn, Robosonic & Nikki Ambers, Dave + Sam feat, Mike Dunn, David Jackson, Pete Heller's Big Love, Saliva Commandos a ďalší hudobní hostia.



Viac informácií nájdete na: https://defected.com



Dimensions Festival



Dátum: 28. augusta - 1. septembra



Miesto: Fort Christo, Pula



Multižánrový festival Dimensions sa uskutoční v Fort Punta Christo blízko pevnosti Štinjan pri meste Pula. Je určený fanúšikom hudobných žánrov ako house, techno, disco, funk a soul. Vystúpia na ňom: Moat, Clearing, The Void, Mungo Arena, Stable, Noe Ballroom a The Garden a ďalší.



Viac informácií na https://dimensionsfestival.com

Bratislava 5. júl (TASR) - Leto v Taliansku a Chorvátsku spestrujú hudobné festivaly. Mnohé z nich sa presúvajú v tomto čase z vnútrozemia na pobrežie. Prímorské festivaly majú totiž jedinečné čaro a obrovskú návštevnosť vďaka tisíckam turistov z celého sveta.