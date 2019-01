Lev zabil muža, ktorý preliezol plot v zoologickej záhrade

Inda napadol lev ázijský - kriticky ohrozený druh, ktorý je hlavnou atrakciou pre turistov.

Naí Dillí 21. januára (TASR) - Lev v zoologickej záhrade v indickom štáte Pandžáb zabil v nedeľu muža, ktorý preliezol šesťmetrový plot a vstúpil do výbehu, kde žijú štyri levy.



Zamestnanci zoo, ktorí počuli mužove výkriky, sa mu ponáhľali na pomoc a chceli ho zachrániť. "Išlo o votrelca do zoo. Previezli sme ho do nemocnice, ale podľahol zraneniam," uviedol Rošan Sunkaria zo správy štátnych lesov.



Zoologická záhrada po útoku odporučila návštevníkom, aby sa po areáli pohybovali so sprievodom a aby mali uzamknuté vozidlá, dodáva agentúra DPA.