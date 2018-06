Literárny týždenník píše o slovenských prínosoch k Pittsburskej dohode

Najnovšie číslo Literárneho (dvoj)týždenníka je opäť na svete.

Najnovšie číslo Literárneho (dvoj)týždenníka (21-22) otvára esej Pavla Dinku „Lásku treba znovu vynájsť", v ktorej sa zaoberá „pravdou či udalosťou lásky nielen v partnerských vzťahoch, ale aj v spoločenských, politických, kultúrnych a umeleckých procesoch, nevynímajúc zmyslovú, emocionálnu a biologickú podstatu človeka."



Stĺpcový úvodník „Vlastníctvo ako krádež“ napísal Pavol Šimkulič a zamýšľa sa v ňom nad negatívami morálneho zvládnutia vlastníctva majetku niektorých súčasných rýchlozbohatlíkov u nás i v širšom okolí.



Autorom vnútropolitického komentára „Perfídnosť politického boja“ je Ľudovít Števko. Poukazuje v ňom na to, že súčasný stav v oblasti pôdohospodárstva je dôsledkom nezodpovedného zákonodarstva a vládnutia zo začiatku tohto storočia.



Autormi zahraničnopolitických komentárov sú Branislav Fábry (Talianske ústavné a politické otrasy) a František Škvrnda (Rastúca protirečivosť izraelskej politiky).



Historizujúcou esejou je príspevok Stanislava Bajaníka „Slovenské prínosy k Pittsburskej dohode“, ktorú autor charakterizuje „ako „počiatočný moderný pokus o spravodlivé demokratické riešenie národných a štátotvorných osudov Slovákov a Čechov“.



„Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny“ – to je názov celostranovej historizujúcej reportáže Rudolfa Belana o vzniku a pôsobení najskôr týždenníka a potom denníka Smena ako novín mladej, nastupujúcej generácie.



Celostránkový priestor zaberajú aj reportážne črty Igora Váleka „Cesty k skutočnému národnému pokladu“. Približuje v nich priebeh a výsledky detských festivalov v Šali (Šaliansky Maťko – súťaž detí v interpretácii slovenských povestí) a v Piešťanoch (Zázračný oriešok – festival rozhlasových hier a rozprávok pre deti).



Viac literárnu ako hudobnú úvahu „o librete Čajkovského opery Eugen Onegin“ pod názvom „Psychologické dielo s citovými akcentmi“ napísal Jano Rácz.



Poznámku k historickej eseji Márie Rapošovej „Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy Martina Kukučína“ pod názvom „Ešte pár riadkov o Norme Leigh Rudinskej“ napísala Etela Farkašová a v nej podrobnejšie sprístupňuje životný príbeh tejto americkej priateľky Slovenska i motívy jej konania v prípade sochárskej pocty nášmu veľkému literátovi.



Natália Mitková v biografickej črte „Hľadieť na svet celým bytím“ pripomenula život a dielo básnika Janka Silana, ktorý žil a tvoril v podtatranskej obci Važec a kde aj zomrel pred 35-imi rokmi.



Polemický charakter so spoločensko-politickým podtónom majú esejistické poznámky Jany Šimulčíkovej „Kto sú tí slušní ľudia?“ a Jozefa Čertíka „Sme súčasníci Hviezdoslava?“



Dominantný publicistický žáner rozhovoru v čísle predstavuje rozhovor Dušana Mikolaja s prozaikom a mykofloristom (znalcom húb) Ladislavom Hagarom. Rozhovor má názov „Keď pre spisovateľa sú naj kôrnatce“.



Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Dušana Mikolaja na životopisnú knihu Jána Čomaja „Knieža Matúš“ o našom najpoprednejšom historikovi Matúšovi Kučerovi. A recenziu Gorana Lenča na novú básnickú zbierku Blanky Poliakovej „Tam, kde počuť srdce stromu“.



Spoločensko-informačná rubrika prináša okrem spravodajstva z literárno-kultúrnych podujatí propozície 26. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“.