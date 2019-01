Lotyši si uctia pamiatku obrancov barikád z roku 1991

Lotyši vnímajú okolnosti z roku 1991, ktoré sa následne stali Dňom pamiatky obrancov barikád, ako prejav vlastenectva v boji za obnovu nezávislosti.

Riga 19. januára (TASR) - Deň pamiatky obrancov barikád z roku 1991 si obyvatelia Rigy a celého Lotyšska pripomínajú 20. januára. Je to v tejto pobaltskej krajine oficiálny pamätný deň a pripomína sa od roku 1997.



Podujatia sa v hlavnom meste Riga začali už 13. januára a potrvajú do 20. januára, informujú viaceré lotyšské médiá. V lotyšskom hlavnom meste je na 20. januára pripravený program, v rámci ktorého predstavitelia krajiny, mesta i obyvatelia položia kvety na Lesnom cintoríne a na poludnie pri pamätníku Slobody a v Baštovej hôrke (Kanálmalas apstádíjumi), verejnom parku v centre Rigy.



V čase od 11.00 do 18.00 h bude na Dómskom námestí horieť pamätná vatra, po obede zapália vatru aj pri Sejme, jednokomorovom parlamente. V ten istý deň bude možné navštíviť so sprievodcom aj Múzeum barikád.



Udalosti z januára spred 28 rokov nastali v Rige po tom, ako lotyšský Sejm schválil Deklaráciu o obnove štátnej nezávislosti Lotyšskej republiky. V krajine nastalo dvojvládie: ešte stále fungovali všetky štruktúry Sovietskeho zväzu, ale parlament a vláda formovali paralelnú lotyšskú štruktúru.



V Rige sa 13. januára 1991 konal míting Národného frontu na podporu Najvyššieho sovietu a Rady ministrov nezávislého Lotyšska, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí. Večer začali stavať barikády s cieľom chrániť budovu Najvyššieho sovietu, Lotyšskej televízie, mostov a ďalších strategických budov.



V nasledujúcich dňoch sa medzi silami stojacimi proti sebe - vernými Sovietskemu zväzu a novými, ešte sa len tvoriacimi štruktúrami krajiny - začali strety.



Večer 20. januára príslušníci rižského oddielu špeciálneho určenia OMON zaútočili na ministerstvo vnútra. Počas boja zomreli študent Edijs Riekstiňš, dvaja príslušníci ministerstva vnútra - Vladimir Gomonovič a Sergej Kononenko - a režisér a dokumentarista Andris Slapiňš. Na následky smrteľného zranenia 5. februára skonal kameraman Gvido Zvaigzne.



V jednej budove v Rige, kam si chodievali obrancovia barikád oddýchnuť, bolo zo zozbieraných historických materiálov v roku 2001 založené Múzeum barikád. Cieľom jeho činnosti je zbieranie, vyhodnocovanie, zachovávanie, skúmanie a popularizovanie materiálnych i duchovných svedectiev o udalostiach roku 1991. V roku 2003 Múzeum barikád získalo štátnu akreditáciu.