Bratislava 3. marca (TASR) - Ľudia o sebe na internete denne zdieľajú množstvo informácií. Otázka bezpečnosti a ochrany súkromia je pre preto čoraz dôležitejšia. Upozorňuje na to Peter Kováč, expert na cloud zo spoločnosti Aliter Technologies, ktorý poukazuje na viaceré možnosti, ako sa chrániť pri používaní rôznych cloudových služieb. Okrem toho pripomína základné pravidlá bezpečnosti, ako napríklad používanie silného hesla zloženého z ôsmich rôznych znakov, antivíru či neukladanie hesla v cudzom počítači.



„Niektoré informácie sa nám môžu zdať menej podstatné, ale v spojení s ďalšími vytvoria detailný internetový profil každého človeka,“ uviedol s tým, že v reálnom živote by ľudia napríklad neukázali každému na počkanie fotky svojho dieťaťa, hoci na sociálnej sieti ich zdieľajú.



Kováč upozorňuje na hekerské útoky, ku ktorým na internete dochádza. Ochrana sa podľa neho začína pri používateľovi a jeho správaní a používaní správnych nástrojov. Cloudovú službu si majú používatelia zabezpečiť ako prvé cez nastavenia. „Cloudové služby používajú určitú úroveň zabezpečenia, je na používateľovi, ako si ju nastaví, aby vyhovovala jeho potrebám,“ doplnil.



Prvú a základnú úroveň ochrany tvorí podľa Kováča heslo. „Bráni útočníkovi pred tým, aby sa dostal k vašim dátam. Ak tvoríte heslo, dajte si záležať, aby bolo dostatočne dlhé (minimálne osem znakov) a aby obsahovalo rôzne znaky (malé, veľké písmeno, čísla a špeciálne znaky),“ uviedol s tým, že heslo je dôležité po čase pravidelne meniť.



Ďalšou úrovňou zabezpečenia môže byť použitie dvojfaktorovej autentifikácie. „Pri prihlásení je vyžadované nielen heslo, ale aj ďalší údaj, ktorý je zaslaný na druhý email, telefón, aplikáciu. V tomto prípade, aj keď sa náhodou niekto dostane k vášmu heslu, nemôže sa prihlásiť, pretože nemá druhý kód, ktorého platnosť je väčšinou časovo obmedzená,“ vysvetlil Kováč.



Väčšina služieb podľa Kováča umožňuje zapnutie zasielania upozornení v prípade prvého prihlásenia do služby z nového zariadenia, alebo ak sa niekto opakovane pokúsil prihlásiť do vášho účtu so zlým heslom. „Dobrou praxou je tiež kontrola údajov, ktoré máte uložené v cloudovej službe. Nemáte v odoslaných emailoch napríklad číslo účtu, PIN alebo rodné číslo, sken dokladu totožnosti alebo veľmi súkromné fotky? Preventívne si to skontrolujte, aby ste znížili vplyv prípadného úniku,“ doplnil.



Medzi základné pravidlá bezpečnosti, ktoré by mal dodržiavať každý používateľ, patrí používanie osemznakového hesla, ktoré tvorí veľké a malé písmeno, číslo, špeciálny znak. Heslo podľa Kováča treba zmeniť aspoň raz za rok alebo v prípade, že má používateľ podozrenie z odhalenia hesla. Kováč tiež odporúča nepoužívať rovnaké heslo na rôznych službách, pre uchovávanie veľa hesiel je vhodné používať aplikácie typu password manager.



Používateľ by tiež nemal na cudzom počítači používať možnosť zapamätať si heslo a je vhodné použiť inkognito mód, keď si prehliadač nezapamätá prihlásenie ani navštívené stránky. „Neprihlasujte sa na citlivé služby (smart banking, zdravotná poisťovňa) na neoverenej sieti, napríklad na verejnej wifi,“ radí ďalej Kováč.



Tiež odporúča nastaviť si upozornenie na prihlásenie z nového neregistrovaného zariadenia, pokiaľ je to možné. Zdieľanie informácií by si mal používateľ nastaviť podľa vlastných preferencií. Tiež by mal používať antivírus, kontrolovať dôveryhodnosť webstránky, kde ide dávať citlivé údaje. V prípade, že dostane email od neznámeho používateľa informujúci o útoku a vyzývajúci na zmenu hesla, treba si overiť na internete, či k takejto udalosti naozaj došlo a či nejde iba o útok.