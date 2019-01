M. Bartalos: Trhlina bola pre mňa dobrodružnou výzvou

Nezamestnaný absolvent vysokej školy Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta, ktorý pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč.

Bratislava 24. januára (TASR) - Možno je to len legenda, možno zámerná mystifikácia a možno desivá pravda. Ale priveľa z toho príbehu sa naozaj stalo. Vo štvrtok vstupuje do slovenských kín mysteriózny triler Trhlina, ktorý podľa rovnomennej knižnej predlohy Jozefa Kariku nakrútil režisér Peter Bebjak.



Nezamestnaný absolvent vysokej školy Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta, ktorý pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč. Keď sa po čase rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo, a už nikdy sa nespamätal. Igor s údivom zisťuje, že tento prípad nie je ojedinelý - zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. Spolu s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká čoraz hlbšie a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie než akákoľvek fantázia. Na výprave do tribečských lesov zažije skupinka čosi, čo sa vymyká chápaniu. Pátranie, ktoré na začiatku pôsobí ako nevinná zábava, môže skončiť tragicky.







Bebjak do svojho príbehu obsadil ostrieľaných hercov Tomáša Maštalíra a Juraja Loja, ale aj neopozerané mladé talenty. Okrem Mateja Marušina a Dávida Hartla sa vo filme objaví aj Mária Bartalos, ktorá si úlohu Mie mimoriadne pochvaľuje: "Som rada za túto postavu, pretože bola konečne iná ako ostatné a rovnako aj Trhlina ako taká bola pre mňa zaujímavou a dobrodružnou výzvou."



Výzvou pre režiséra bolo sfilmovanie príbehu, ktorý sa odohráva neďaleko jeho rodiska. "Vyrastal som v blízkosti a často som počúval príbehy o ľuďoch, ktorí záhadne zmizli. Bol to častý výchovný aspekt, aby nám náhodou nenapadlo chodiť do týchto lesov," dodáva Peter Bebjak, ktorého film Čiara videlo v kinách takmer 330.000 divákov.



Mysteriózny triler Trhlina prináša do kín od 24. januára distribučná spoločnosť Continental film.