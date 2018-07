Milan Markovič: Spokojnosť má pre mňa vyššiu hodnotu ako šťastie

Na snímke učiteľ, novinár, publicista, herec, moderátor, hudobný skladateľ, talkmaster, scenárista, humorista a satirik. Takýto zoznam uvádza na svojej internetovej stránke Milan Markovič. Mnohí si ho spájajú s hereckými začiatkami v Radošinskom naivnom divadle, ďalší so zábavnými reláciami Pod pyramídou v Slovenskom rozhlase a iní zasa s trefnou politickou satirou na televíznej obrazovke. V Bratislave 22. júla 2018. Foto: TASR

Dvaja hlavní protagonisti nedeľnej zábavnej relácie Pod pyramídou Milan Markovič a Václav Havel /vpravo/, 15.11.1991 Foto: TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Niektorí si ho pamätajú z Radošinského naivného divadla, iní ako autora a moderátora rozhlasových relácií Variácie, Pod pyramídou či televíznych Večerov Milana Markoviča. Prinášal nielen zábavu a smiech, ale i pocit, že je možné uťahovať si aj z tých najmocnejších.Hoci oslávil 75 rokov, Milan Markovič divákov naďalej baví. Aj o tom v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.Asi rok som vydržal na sociálnej sieti najmä preto, aby som propagoval naše podujatia. Keď už som videl nejakú diskusiu, zapojil som sa, no problém je, že nikdy nie som anonymný. Ostatní mali pravé mená, ale aj vymyslené, ale voči nim som bol v jasnej nevýhode. A čo som tam zažil zloby, nenávisti, vulgarizmov a hlúposti... Keď tam máte bez nejakých urážok vysvetľovať to, čo je známe už stáročia, vrátane faktu, že je zem guľatá, je to na zúfanie! A potom som zistil, preboha živého, ja som skoro rok neprečítal žiadnu knihu! Spoznal som, že to nie je dôstojné človeka, čo má aj iné ambície, a odišiel som. Inak je internet užitočná vec, je tam všetko, len si nie som istý, či ho práve kvôli tomuto používajú všetci tí, čo majú v rukách tablety alebo smartfóny, dokonca ešte aj keď sedia oproti sebe v reštaurácii. A to som si myslel, že vrcholom závislosti sú počítačové hry.